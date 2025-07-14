«فيفا» يحتفل بالتوقيع مع 20 راعياً لمونديال الأندية

نيوجيرسي (د ب أ)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن برنامج الرعاية للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية قد بيع بالكامل، وقد تم تخصيص مناصب الرعاية كافة بنجاح قبل انطلاق المباراة النهائية بين فريقي تشيلسي وباريس سان جيرمان.

وقد جذبت النسخة الأولى من هذه البطولة العالمية بعض العلامات التجارية الأشهر وأكثرها تأثيراً، وقد وقعت مع فيفا بصفة شركاء أو مزودين، ووصل العدد الإجمالي إلى 20 راعياً وشريكاً.

وآخر المنضمين إلى برنامج الرعاية هما شركة «بانيني» التي كانت الشريك المقدم للاستعراض بين شوطي المباراة النهائية، وشركة «جيب» التي ستكون شريكاً رسمياً للبطولة الجديدة.

وأوضح «فيفا» في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يشمل برنامج الرعاية لكأس العالم للأندية صفقات عالمية ضخمة ترسي معايير جديدة في عالم بطولات كرة القدم للأندية، ومن المرجح أن تكون الأرباح النهائية هي الأعلى من الجهات الراعية على الإطلاق لفعالية جديدة في مجال الموسيقى والترفيه».

أضاف البيان: «الفضل بهذا النجاح يعود إلى المقاربة الجديدة لدمج الشركاء، بحيث يقدم لهم أصول جديدة وفرص مخصصة لدمج خدماتهم ومنتجاتهم في البطولة، بما يعزز تجربة المشجعين ويحسن عمليات البطولة ويزيد من شعبيتها».