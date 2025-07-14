الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تفوق أميركي في جولة «دي بي ورلد» للجولف

تفوق أميركي في جولة «دي بي ورلد» للجولف
14 يوليو 2025 13:00

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«موانئ دبي العالمية» تطور ميناء طرطوس في سوريا
«الجولف» يستعد للموسم الجديد في المغرب

تألق لاعبو الولايات المتحدة الأميركية في منافسات جولة دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية» للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بفوز كريس جوتروب في بطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة، وفوز مواطنه ويليام مو، في بطولة إيسكو الأميركية.
وتسلطت الأضواء على جوتروب في الحدث الأكبر، حيث تعتبر البطولة الاسكتلندية، ثاني فعاليات سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا الموسم، التي تضم أيضاً 3 بطولات في الإمارات، التي تتفرد بهذا العدد من البطولات رفيعة المستوى.
حسم جوتروب الفوز بأول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد، بعدما أنهى المنافسات برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ويتقدم بفارق ضربتين عن الإيرلندي روري ماكلروي، والإنجليزي ماركو بينج.
وكسب جوتروب الجائزة المالية المخصصة للبطل التي تزيد على مليون ونصف المليون دولار، وهو الذي أصبح سادس لاعب أميركي يفوز بالبطولة التي يصل إجمالي جوائزها المالية 9 ملايين دولار.
ورغم حلول ماكلروي وصيفاً، فإنه كسب 694.5 نقطة، ليعزز موقعه في صدارة التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، برصيد إجمالي 2899.5 نقطة.
ويعد ماكلروي حامل لقب «السباق إلى دبي» متصدر التصنيف العام للموسم، وهو الفائز في آخر ثلاثة مواسم على التوالي، والبطل ست مرات بالمجمل في مسيرته.
ونجح الأميركي ويليام مو في الفوز في بطولة إيسكو الأميركية، عندما أنهى المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل.
يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.
ويتنافس اللاعبون في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إسعاد بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.

الجولف
السباق إلى دبي
دي بي ورلد
آخر الأخبار
أغلى لاعبة كرة قدم في التاريخ.. تعرف على قيمتها
الرياضة
أغلى لاعبة كرة قدم في التاريخ.. تعرف على قيمتها
اليوم 14:21
«الإمارات للطاقة النووية» و«فراماتوم» توقعان اتفاقية لتوريد الوقود النووي لـ«براكة»
علوم الدار
«الإمارات للطاقة النووية» و«فراماتوم» توقعان اتفاقية لتوريد الوقود النووي لـ«براكة»
اليوم 14:12
738 فحصاً للمنشطات في «مونديال الأندية»
الرياضة
738 فحصاً للمنشطات في «مونديال الأندية»
اليوم 13:52
400 مشارك في المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك
الرياضة
400 مشارك في المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك
اليوم 13:48
أدريلسون يعود إلى قيادة دفاع الوصل
الرياضة
أدريلسون يعود إلى قيادة دفاع الوصل
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©