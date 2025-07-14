تفوق أميركي في جولة «دي بي ورلد» للجولف

دبي (الاتحاد)

تألق لاعبو الولايات المتحدة الأميركية في منافسات جولة دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية» للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بفوز كريس جوتروب في بطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة، وفوز مواطنه ويليام مو، في بطولة إيسكو الأميركية.

وتسلطت الأضواء على جوتروب في الحدث الأكبر، حيث تعتبر البطولة الاسكتلندية، ثاني فعاليات سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا الموسم، التي تضم أيضاً 3 بطولات في الإمارات، التي تتفرد بهذا العدد من البطولات رفيعة المستوى.

حسم جوتروب الفوز بأول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد، بعدما أنهى المنافسات برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ويتقدم بفارق ضربتين عن الإيرلندي روري ماكلروي، والإنجليزي ماركو بينج.

وكسب جوتروب الجائزة المالية المخصصة للبطل التي تزيد على مليون ونصف المليون دولار، وهو الذي أصبح سادس لاعب أميركي يفوز بالبطولة التي يصل إجمالي جوائزها المالية 9 ملايين دولار.

ورغم حلول ماكلروي وصيفاً، فإنه كسب 694.5 نقطة، ليعزز موقعه في صدارة التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، برصيد إجمالي 2899.5 نقطة.

ويعد ماكلروي حامل لقب «السباق إلى دبي» متصدر التصنيف العام للموسم، وهو الفائز في آخر ثلاثة مواسم على التوالي، والبطل ست مرات بالمجمل في مسيرته.

ونجح الأميركي ويليام مو في الفوز في بطولة إيسكو الأميركية، عندما أنهى المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

ويتنافس اللاعبون في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إسعاد بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.