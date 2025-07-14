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الرياضة

28 لاعباً في بعثة عجمان إلى صربيا

28 لاعباً في بعثة عجمان إلى صربيا
14 يوليو 2025 13:30

مراد المصري (أبوظبي)

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غادرت بعثة فريق عجمان إلى المعسكر الخارجي الذي يقيمه في صربيا، وذلك استعداداً للموسم الكروي الجديد.
وتضم البعثة 28 لاعباً، وهم يوسف أحمد، وعلي الحوسني، ومحمد يوسف، ويوسف يعقوب، ومحمد ناصر، وسالم سليمان، وعبدالله صالح، وعبيد رائد، وعبد الرحمن راكان، وعبدالله عباس، وبلال يوسف، وعبدالله عبدالعزيز، وفرح بن نجيمة، وأليكس فاسيليك، وياسين جابري، ومحمد سبول، وأنس أمطيطش، وإسماعيل مؤمن، وليثري سيلفا، وروكي، وفيكتور إنريكي، وسعد الهداني، ومحمود يزن، وجوكو زايكوف، وجيفرسون يوري، ودينو موتيتش، وجونيور ووليد أزارو.
ويستمر المعسكر الخارجي حتى مطلع أغسطس المقبل لنحو 19 يوماً، ويشهد إقامة تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية، منها لقاء بني ياس الذي يقيم معسكره الخارجي في صربيا أيضاً.
ويواصل «البركان» التواجد للموسم الثامن على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، ويتطلع لتقديم مستوى أقوى في الموسم المقبل بعد التعثرات التي عانى منها في هذا الموسم.

عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
صربيا
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