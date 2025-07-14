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الرياضة

شباب الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن «الرباعية» من «النمسا»

شباب الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن «الرباعية» من «النمسا»
14 يوليو 2025 14:30

مراد المصري (أبوظبي)

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استهل فريق شباب الأهلي، معسكره الخارجي الذي يقيمه في النمسا، وذلك للتحضير الموسم الجديد، الذي يستعد فيه للدفاع عن الإنجاز التاريخي في الموسم الماضي، بعدما فيه «الرباعية» بالفوز بألقاب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكأس السوبر الإماراتي والقطري.
ويقود المدرب البرتغالي باولو سوزا تدريبات الفريق، وهو الذي توصل إلى اتفاق لتمديد عقده، رغم عدم إعلان النادي رسمياً، ويتواصل المعسكر حتى 3 أغسطس المقبل، ويتخلله خوض 4 مباريات ودية، إلى جانب التدريبات اليومية المكثفة.
وبدأ «الفرسان» التحضيرات في دبي الأسبوع الماضي، قبل بداية المرحلة الثانية في المعسكر الخارجي، على أن يتم اكتمال التحضيرات بعد العودة، تمهيداً لانطلاق منافسات الموسم الرسمية.
وعزّز الفريق صفوفه بالتركيز على المواهب الشابة، حيث ضم مؤخراً اللاعب الأرجنتيني إليان إيرالا، البالغ من العمر 21 عاماً، مع ترقب لإبرام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

شباب الأهلي
النمسا
دوري أدنوك للمحترفين
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