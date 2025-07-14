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الرياضة

«قضاة الملاعب» يخصعون للفحوصات الطبية

«قضاة الملاعب» يخصعون للفحوصات الطبية
14 يوليو 2025 12:21

أبوظبي (الاتحاد)

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أنهى اتحاد كرة القدم، الفحوصات الطبية لقضاة الملاعب، التي أجريت بالتعاون مع شركة رويال هيلث الشريك الطبي للاتحاد، وفقاً لأعلى المعايير الطبية المعتمدة من الاتحادين الدولي والآسيوي.
وخضع جميع حكام كرة القدم للفحوصات على مدار الأيام الماضية في مركز «هيلث واي» الطبي في العاصمة أبوظبي، والمستشفى التشيكي في مدينة العين، والمنطقة الطبية في مقر الاتحاد بدبي، تحت إشراف طاقم طبي متخصص.
وتهدف هذه الفحوصات التي تُجرى قبل فترة التحضير للموسم الجديد إلى التأكد من الحالة الصحية لقضاة الملاعب، الذين يستعدون لمعسكر الإعداد الخارجي المقرر إقامته في تركيا خلال الشهر الجاري.

اتحاد الكرة
قضاة الملاعب
أبوظبي
العين
دبي
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