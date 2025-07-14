195 هدفاً حصاد مونديال الأندية بمتوسط 3.1 هدف في المباراة



عمرو عبيد (القاهرة)

في ظل التوجه العام لزيادة عدد مراحل ومباريات البطولات الكروية، القارية والعالمية، التي أقيمت خلال الموسم المُنتهي حديثاً، 2024-2025، سار «مونديال الأندية» على نفس النهج، ليحصد معدلاً تهديفياً كبيراً في ختام المنافسات، بعدما اهتزت الشباك خلاله 195 مرة، بمتوسط 3.1 هدف/ مباراة.

وهو ما اقترب كثيراً من الحصاد النهائي للنُسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا، التي شهدت تسجيل 618 هدفاً، عبر جميع مراحلها المُوسّعة والمتشابكة، بمعدل 3.27 هدف/ مباراة، مقابل 2.95 للبطولة الأخيرة من الدوري الأوروبي، بإجمالي 557 هدفاً، في حين تم تسجيل 451 هدفاً في دوري المؤتمر الأوروبي، بمعدل 2.95 أيضاً، وكانت بطولة «النخبة» في دوري أبطال آسيا قد شهدت أيضاً اهتزاز الشباك بغزارة، بلغت 334 هدفاً بمعدل 3.01 هدف/ مباراة.

وكان تشيلسي قد تُوّج بطلاً لكأس العالم للأندية، متصدراً قائمة أقوى خطوط الهجوم فيها، بإجمالي 17 هدفاً سجلها في 7 مباريات، بمعدل 2.43 هدف/ مباراة، وصحيح أن معدله التهديفي يأتي «خامساً» بعد السيتي والبايرن واليوفي وبنفيكا، إلا أن أهدافهم الغزيرة أتت في المراحل الأولى من البطولة، قبل مغادرتهم لها في أدوار سابقة، ورغم هزيمة باريس سان جيرمان في النهائي وخسارته اللقب، فإنه احتفظ بصدارة قائمة أفضل خطوط الهجوم، بعدما استقبل 4 أهداف فقط في 7 مباريات، بمعدل 0.57 هدف/ مباراة، علماً بأنه خرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

مانشستر سيتي بقي في صدارة قائمتي أكثر الفرق استحواذاً وتمريراً للكرات الصحيحة، على الصعيد الفني، حيث امتلك الكرة دائماً بمتوسط 71.8% وإجمالي 687 تمريرة دقيقة، بينما برز تشيلسي فيما يتعلق بالأداء الحاسم والخطورة الهجومية، إذ كان الأكثر تسديداً على مرمى منافسيه، بإجمالي 104 محاولات ومعدل يقترب من 15 تسديدة في كل مباراة، كما أن «البلوز» صنع 82 فرصة تهديفية متفاوتة الخطورة بتمريرات لاعبيه المفتاحية.

من جهة أخرى، كان لباريس سان جيرمان «لمسات مهارية وإبداعية» ميّزت أسلوب لعبه طوال البطولة، ولا دليل أكبر من تصدره قائمة أكثر الفرق مراوغة، بإجمالي 177 محاولة، تبلغ نسبة نجاحها 57%، ولم يكن غريباً أن يتصدّر هذا المشهد «فردياً» النجم الموهوب، ديزيري دوي، الذي حاز جائزة أفضل لاعب شاب في «المونديال»، وكانت له 44 محاولة مراوغة، بينها 21 ناجحة بنسبة 48%.

وحافظ نجوم «الأمراء» على صورة «فنية» خاصة، رغم خسارة اللقب، بعدما تربّع الجناح الأيسر خفيتشا كفاراتسخيليا على القمة الهجومية، بأكبر عدد من التسديدات يبلغ 22 محاولة، لكنه على الجانب الآخر لم ينجح في تحويلها إلى أهداف سوى مرة واحدة، أما عن «مايسترو» خط الوسط، فيتينيا، فقد تصدّر قائمة الأغزر تمريراً، بإجمالي 757 كرة، إلا أنه أتي في المركز الـ14 ضمن أفضل صُنّاع الفرص التهديفية، بإجمالي 9 تمريرات مفتاحية، مقارنة بجون أرياس، الأفضل، من فريق فلومينينسي، وبعيداً عن أفضل صانع للأهداف، إنزو فيرنانديز، نجم تشيلسي، صاحب الـ3 «أسيست».