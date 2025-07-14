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الرياضة

بيدرو: سان جيرمان فقد صوابه في نهائي مونديال الأندية

بيدرو: سان جيرمان فقد صوابه في نهائي مونديال الأندية
14 يوليو 2025 13:15


إيست روثرفورد (د ب أ)
يشعر جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، بأن فريق باريس سان جيرمان فقد صوابه نتيجة إحباطهم بعد خسارة نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم. سقط البرازيلي بيدرو على أرض الملعب بعد اشتباك تورط فيه مع لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بعد انتهاء المباراة التي أقيمت مساء الأحد في نيويورك.
كان باريس المرشح الأقرب للفوز وحصد لقب البطولة، ولكنه سقط بالخسارة صفر/ 3 أمام تشيلسي على ملعب «ميتلايف». ولكن توترت الأعصاب في الدقائق الأخيرة، وأكمل الفريق الباريسي اللقاء بنقص عددي بعد طرد لاعبه البرتغالي جواو نيفيز بعدما جذب مارك كوكوريا لاعب تشيلسي من شعره.
وبعد انتهاء المباراة، اندلعت مشادات بين لاعبي الفريقين داخل أرض الملعب ودخلت عناصر من مقاعد البدلاء لأرض الملعب. وكانت الواقعة الأبرز بين بيدرو هداف تشيلسي وإنريكي، لكن لم يؤكد أي من الطرفين تفاصيل ما حدث.
قال بيدرو: «لا أحتاج للحديث عنهم، كل فريق يريد الفوز بالمباراة، وأعتقد أنهم فقدوا صوابهم في النهاية». استدرك: «لكن هذا وارد في كرة القدم، وعلينا الاستمتاع لأننا حققنا الأهم، وهو الفوز بالبطولة».
من جانبه، قال إنريكي إنه كان يحاول الفصل بين اللاعبين ومنع تفاقم الوضع. وقبل تدخل إنريكي في الأحداث، اشتبك بيدرو كلامياً مع جيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي، حيث رفع المدرب الإسباني ذراعه عالياً ليسقط بيدرو على أرض الملعب وسط الاشتباكات.

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