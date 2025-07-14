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الرياضة

قائد تشيلسي: الفوز بكأس العالم للأندية «إنجاز كبير»

قائد تشيلسي: الفوز بكأس العالم للأندية «إنجاز كبير»
14 يوليو 2025 13:16

نيوجيرسي (د ب أ)

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يرى ريس جيمس قائد تشيلسي أن فريقه وجّه رسالة قوية لمنافسيه بالفوز بكأس العالم للأندية لكرة القدم على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وحقق تشيلسي لقبه الثاني هذا العام بعد التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في مايو الماضي، ليتجاوز فترة من الاضطرابات بعد تغيير ملاك النادي في 2022.
وقال جيمس: «أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، التتويج بهذا اللقب أمام منافس قوي يبقى إنجازاً كبيراً لنا».
وأضاف: «أنا سعيد بتطور النادي، وفي الموسم المقبل سننافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسنحاول الذهاب بعيداً في دوري أبطال أوروبا».
وتابع: «أعتقد أنها خطوة تؤكد تحسّن نادينا بعد سنوات صعبة، لم ننجح خلالها في التأهل لدوري أبطال أوروبا».
وأشار ريس جيمس: «باريس سان جيرمان كان أفضل فريق واجهناه، وكنّا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكن كنا مستعدين، وأثبتنا ذلك بالفعل».
واصل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً: «إنه شعور رائع بالنسبة لي، لأنني أشجع تشيلسي منذ الصغر.. كنت أتمنى اللعب بقميص تشيلسي، مباراة واحدة كانت كافية بالنسبة لي، لذا فإن حمل شارة قيادة الفريق والتتويج معه بلقبين هذا الموسم، يبقى حلماً بالنسبة لي».
وأتم جيمس تصريحاته: «الفوز على أبطال أوروبا يمنحنا الثقة، ونتطلع لمستقبل أفضل».

 

تشيلسي
باريس سان جيرمان
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
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