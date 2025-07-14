برشلونة يضم «الجناح السوري»

برشلونة (أ ف ب)

ضم برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الشاب السوري الأصل- السويدي الجنسية، روني بردججي، قادماً من كوبنهاجن الدنماركي بعقد لأربعة أعوام، وذلك وفق ما أعلن النادي الكتالوني اليوم.

وقال برشلونة إن «الجناح وقع للمواسم الأربعة المقبلة، حتى 30 يونيو 2029»، فيما أفادت التقارير المحلية بأن العملاق الكتالوني دفع قرابة 2.5 مليون يورو لضم ابن الـ19 عاماً، الذي وُلِد في الكويت لأبوين سوريين من حلب قبل الانتقال إلى السويد حين كان في السادسة من عمره.

وسجل بردججي 15 هدفاً في 84 مباراة خاضها مع كوبنهاجن منذ انضمامه إلى الفريق الأول في موسم 2021-2022.

تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في مايو 2024 أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريباً، قبل أن يعود في مارس 2025.

وبات بردججي ثاني صفقة لبرشلونة هذا الصيف بعد ضم حارس المرمى خوان جارسيا من جاره اللدود إسبانيول.

ومن المرجح أن ينضم جناح منتخب السويد تحت 21 عاماً إلى برشلونة لخوض مبارياته التحضيرية، قبل أن يُقرر المدرب الألماني هانسي فليك ما إذا كان مستعداً للعب مع الفريق الأول الموسم المقبل.