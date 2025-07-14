مودريتش.. مغامرة في عمر الـ39.. وقصة جديدة مع ميلان



ميلان (أ ب)

يستعد الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش البالغ من العمر 39 عاماً لمغامرة جديدة بالانتقال إلى ميلان، ساعياً لمساعدة بطل أوروبا سبع مرات في استعادة أمجاده بعد موسم ماضٍ مخيّب للآمال.

وصل مودريتش الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 إلى إيطاليا اليوم الاثنين لإجراء الفحص الطبي مع ميلان، بعد مسيرة طويلة مع ريال مدريد استمرت 13 عاماً.

ومن المنتظر أن يوقّع لاعب الوسط الكرواتي على تعاقد لمدة عام مع خيار التمديد لموسم ثانٍ. نشأ مودريتش على تشجيع ميلان منذ الطفولة، لأن النادي الإيطالي كان يضم بين صفوفه، قدوته ومواطنه الكرواتي، زفونيمير بوبان، الذي ارتدى قميص ميلان في التسعينيات.

وأعلن مودريتش في مايو الماضي أنه سيرحل عن ريال مدريد بعد المساهمة في فوز الفريق بـ28 لقباً، وهي ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وستة ألقاب في كأس العالم للأندية، وخمسة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، وخمسة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

أما ميلان فقد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإيطالي، وفشل في حجز أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم الجديد. واستعان النادي الإيطالي مجدداً بمدربه السابق ماسيمليانو أليجري الذي تولى المهمة بعد إقالة البرتغالي سيرجيو كونسيساو. قاد أليجري ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي في 2011، وبعدها قاد يوفنتوس للتتويج بخمسة ألقاب متتالية للدوري بين عامي 2015 و2019 وتردد أن أليجري تواصل مع كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لريال مدريد للاستفسار منه عن الحالة البدنية لمودريتش، وبعدها سافر إيجلي تاري المدير الرياضي الجديد لميلان إلى معسكر منتخب كرواتيا في الشهر الماضي لإتمام الاتفاق مع النجم المخضرم.

وتوصل الطرفان لاتفاق قبل كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة، لكن مودريتش لم يتمكن من الانتقال إلى ميلان إلا بعد انتهاء مشاركة ريال مدريد في مونديال الأندية، وودّع ريال مدريد البطولة بخسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة صفر/ 4 في الدور قبل النهائي.