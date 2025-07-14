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الرياضة

«عمومية الطائرة» تعتمد تعديلات لائحة النظام الأساسي

«عمومية الطائرة» تعتمد تعديلات لائحة النظام الأساسي
14 يوليو 2025 17:00

 
دبي (وام)
اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الطائرة، التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، استناداً إلى اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الرياضة، دعماً لمسيرة الحوكمة وتوحيد جهود تطوير الرياضة في الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، بحضور عبدالله الدرمكي رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي 15 نادياً من أصل 19 عضواً في الجمعية العمومية، فيما تغيب ممثلو أندية حتا والذيد والمدام وعجمان.
وأكد عبدالله الدرمكي، في كلمته الافتتاحية، أن إصدار وزارة الرياضة للدليل الاسترشادي للحوكمة جاء بهدف وضع رؤية شاملة للرياضة الإماراتية وتفسير مواد النظام الأساسي.
وأوضح الدرمكي أنه تم تعميم النظام الأساسي المعدل وفقاً للائحة الاسترشادية على الأندية الأعضاء لمنحهم الوقت الكافي لدراستها وإبداء الملاحظات، قبل مناقشتها في الاجتماع واعتماد التعديلات المقترحة.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة، انتهت بإقرار عدد من التعديلات، أبرزها الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عند 11 عضواً، متجاوزاً ما نصت عليه اللائحة المعدلة (7 إلى 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس).
كما تم تعديل بند ترشيح رئيس الاتحاد، ليشترط أن يكون مرشحاً من الجمعية العمومية أسوة بباقي الأعضاء، بعد أن كانت اللائحة تتيح ترشيحه من خارجها. وأقرت الجمعية العمومية مقترح تطبيق «الوزن التصويتي» في الانتخابات، لتشجيع الأندية على تنشيط مشاركاتها في مختلف الفئات العمرية، والكرة الشاطئية.
كما وافقت على مقترح تسمية نائبين لرئيس مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. وأكد عبدالله الدرمكي أن الاجتماع أثمر عن نتائج إيجابية، في ظل التفاعل البنّاء من الأندية وتقديمهم لمبادرات ومقترحات مدروسة، ما أتاح وضوحاً أكبر قبل التصويت على القرارات، متوقعاً أن تسهم التعديلات الجديدة في مواءمة النظام الأساسي مع متطلبات المرحلة المقبلة، بما يخدم تطلعات اللعبة.
وأوضح أن المرحلة التالية تتضمن رفع اللائحة المعدلة إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية للمصادقة عليها، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية انتخابية.

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