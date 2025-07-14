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الرياضة

تشاكا إلى نيوم السعودي

تشاكا إلى نيوم السعودي
14 يوليو 2025 16:04

دوسلدورف (د ب أ)

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أفادت عدة تقارير في ألمانيا بأن جرانيت تشاكا لاعب وسط باير ليفركوزن يستعد للانضمام لقائمة الراحلين عن وصيف الدوري الألماني لكرة القدم، هذا الصيف.
وأفادت قناة «سكاي» التلفزيونية بأن اللاعب السويسري الدولي البالغ من العمر 32 عاماً توصل إلى «اتفاق شفهي مبدئي» مع نادي نيوم السعودي للمحترفين بشأن انتقاله هذا الصيف.
كما أكدت صحيفة «بيلد» ومجلة «كيكر» الرياضية اهتمام النادي السعودي بضم تشاكا.
وأشارت «سكاي» إلى أن نادي نيوم أبلغ مسؤولي ليفركوزن برغبته في ضم تشاكا، الذي يرتبط بتعاقد حتى 2028، وعرض مبلغاً قيمته ستة ملايين يورو (7 ملايين دولار) لإتمام هذه الصفقة.
وأضافت أن الناديين لم يتوصلا بعد لاتفاق، ولكن هناك مشاورات ستعقد خلال ساعات لحسم القرار النهائي، اليوم، ولم يتضح أيضاً إمكانية انضمام تشاكا إلى زملائه اليوم، حيث يستعد الفريق للسفر إلى ريو دي جانيرو، لإقامة معسكر تدريبي في البرازيل مدته 10 أيام.
ورحل عن ليفركوزن هذا الصيف، كل من مدربه تشابي ألونسو بانتقاله لقيادة ريال مدريد، كما انضم فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج إلى ليفربول، والمدافع جوناثان تاه إلى بايرن ميونيخ.
في المقابل، عزز الفريق الألماني صفوفه بضم الأميركي مالك تيلمان من أيندهوفن بطل الدوري الهولندي.

باير ليفركوزن
الدوري السعودي
تشابي ألونسو
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