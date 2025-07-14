جايتيه.. خامس صفقات فريق دبي لكرة السلة



دبي (الاتحاد)



أعلن نادي دبي لكرة السلة عن التوقيع مع النجم الفرنسي مام جايتيه لمدة موسمين، ليكون خامس لاعب ينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد كل من موسى، أفراموفيتش، رايت وكامينجاس، ويمتلك

جايتيه خبرة كبيرة في بطولة اليوروليج، حيث شارك في ثلاث نسخ متتالية (2022-2025) وخاض خلالها 89 مباراة، من بينها مشاركته في الفاينال فور التي أُقيمت مؤخراً في العاصمة أبوظبي. ويُعد إضافة قوية لتشكيلة المدرب يوريكا جوليماتس، لما يتمتع به من حضور قوي تحت السلة وخبرة في أعلى المستويات الأوروبية.

في موسمه الأخير مع نادي موناكو الفرنسي، قدّم جايتيه متوسط 7.5 نقاط و4 متابعات في أقل من 15 دقيقة لعب في المباراة الواحدة. وكانت أبرز مبارياته أمام برشلونة، حيث سجل 20 نقطة دون أي خطأ وأحرز أفضل تقييم له في البطولة بمؤشر أداء بلغ 27.

قبل ظهوره في اليوروليج، تألق جايتيه بشكل لافت في اليوروكاب موسم 2021-2022 مع نادي فيرتوس بولونيا الإيطالي، وتُوج بالبطولة ونال جائزة أفضل لاعب في المسابقة بمتوسط 12.8 نقطة، 7.6 متابعات، وتقييم أداء بلغ 17.8 في 21 مباراة.

ويمتلك اللاعب مسيرة حافلة في عدة دوريات أوروبية، حيث لعب سابقًا مع غازي عنتاب التركي، أفطودور الروسي، تورينو الإيطالي، بالإضافة إلى أندية فرنسية كبرى مثل ليموج، ستراسبورج، ونانتير.

جايتيه يصل إلى دبي محمّلاً بالألقاب، فقد توّج ببطولة الدوري الفرنسي مع موناكو، وباليوروكاب وكأس السوبر الإيطالية مع بولونيا، وببطولة اليوروتشالنج وكأس فرنسا مع نانتير. كما أحرز الميدالية البرونزية مع منتخب فرنسا في بطولة أوروبا عام 2015.

ويستعد دبي لكرة السلة لخوض أولى مواسمه في بطولة اليوروليج، مستهدفًا المنافسة مع أقوى أندية القارة وتقديم كرة سلة عالمية في قلب المدينة داخل كوكا كولا أرينا. وبعد إنهاء الموسم الأول في الدوري الأدرياتيكي في المركز الثالث، يضع الفريق نصب عينيه ترك بصمة تاريخية على الساحة الأوروبية.