4 تحديات جديدة في ليلة النزال من يو إف سي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهد جدول منافسات ليلة النزال من يو إف سي: ويتيكر ضد دي ريدر، المقرر في أبوظبي 26 يوليو الجاري، إضافة أربعة نزالات جديدة، ما يعزّز جاذبية الفعالية ويضمن لعشاق الرياضات القتالية تجربة حافلة بالتشويق.

وتتجه أنظار الجمهور إلى النزال المرتقب لنجم الوزن الخفيف الإماراتي محمد يحيى، الذي يستعد للعودة إلى حلبة النزال ومواجهة ستيفن نجوين المقيم في دالاس، ويتطلع كلاهما لتحقيق فوزه الأول في يو إف سي.

كما يتضمن جدول المنافسات نزالاً منتظراً ضمن فئة وزن الويلتر بين مسلم ساليخوف، البالغ من العمر 41 عاماً، وكارلوس ليال، المقلب بلقب الأسد والذي يصغر منافسه بعشر سنوات. ومن المتوقع أن تحتضن الحلبة نزالاً ضارياً، حيث يشتهر ساليخوف، المعروف بلقب ملك الكونج فو، بأنه أحد أمهر اللاعبين وأكثرهم خطورة في هذه الفئة، في حين يتميز ليال بأسلوبه الهجومي وجرأته الشديدة.

وفي فئة وزن القشة للسيدات، تستعد النجمتان البرازيليتان أماندا ريباس وتاباثا ريتشي لخوض نزال مرتقب، حيث تمتلك كلتاهما خبرة كبيرة في رياضتيّ الجودو والجوجيتسو، كما تتمتعان بقدرة متكافئة على الصمود وتوجيه اللكمات.

وتعود ريباس إلى خوض النزالات في أبوظبي وفي جعبتها إنجازات بارزة على حلبات الإمارة، فقد سبق لها أن حققت انتصاراً في فعالية جزيرة النزال من يو إف سي في أبوظبي عام 2020. وتسعى الرياضية المخضرمة إلى الاستفادة من خبرتها على حلبات النزال في الإمارات لتحقيق الأفضلية على منافستها والظفر بالفوز، إلا أنها تواجه تحدياً صعباً يتمثل في أسلوب ريتشي الذي يعتمد على توجيه الضربات السريعة والسيطرة على مجريات النزال.

كما أُضيفت مؤخراً إلى جدول النزالات مواجهة مرتقبة في وزن البانتام بين دامون بلاكشير وديفي جرانت. ومن جهته، يدخل بلاكشير النزال بمعنويات كبيرة بعد انتصاره في ثلاث مباريات متتالية، بينما حقق جرانت الفوز في ثلاثٍ من أصل النزالات الأربعة الأخيرة له، الأمر الذي يَعدُ عشاق اللعبة بأمسية مفعمة بالتحدي في أبوظبي.

ومن المتوقع أن تكون ليلة النزال من يو إف سي: ويتيكر ضد دي ريدر، واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الشيقة في إمارة أبوظبي هذا الصيف.