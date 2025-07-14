أنيسيموفا: وجودي في «التوب 10» إنجاز خيالي



لندن (أ ب)

قفزت إيجا شفيونتيك الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، بينما تواجدت وصيفتها الأميركية أماندا أنيسيموفا لأول مرة ضمن العشرة الأوائل بتواجدها في المركز السابع.

قبل عام، كانت أنيسيموفا في المركز 189 ولم تتمكن من المشاركة في بطولة ويمبلدون، حيث خسرت في التصفيات التمهيدية، وفي 2025، كانت اللاعبة الأميركية مصنّفة، وتأهلت للنهائي بعد التفوق على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة الأولى عالمياً، ولكنها خسرت في أول نهائي لها ببطولات جراند سلام بنتيجة صفر/ 6 وصفر/ 6 أمام شفيونتيك.

قالت أنيسيموفا: «قلت لنفسي في البداية يا إلهي، لقد شعرت بصدمة، ولم أستوعب الأمر، ثم تداركت الموقف، وقلت أيضاً هذا مستحق بعدما قدمت أداء جيداً هذا العام، لذا ما حدث منطقي، لقد تعاملت مع الأمر بمنظورين مختلفين».

وقفزت اللاعبة الأميركية من المركز الثاني عشر إلى السابع. أضافت «التواجد ضمن العشرة الأوائل شعور مميز، وإنجاز خيالي، لأنه إذا قال لي أحد في العام الماضي أنني سأتواجد بعد عام ضمن العشرة الأوائل، لقلت له لا أعرف، لذا فإن وصولي لهذه المكانة يبقى مفاجأة قياساً بتصنيفي في العام الماضي».