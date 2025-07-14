رئيس «يويفا» يتجاهل كأس العالم للأندية وسط توترات مع «فيفا»



معتز الشامي (أبوظبي)

تجاهل ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، كأس العالم للأندية 2025، وسط توترات مستمرة بين «يويفا» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في حين مُثِّلت جميع الاتحادات القارية الأخرى في مرحلة ما من قِبل رؤسائها خلال هذه البطولة، إلا أن تشيفرين، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحكم منصبه في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لم يحضر البطولة.

وبحسب صحيفة «ذا أتلتيك»، عبر كبار المسؤولين التنفيذيين في «يويفا» عن قلقهم من تعدي «فيفا» على الأندية، والتوسع المحتمل لكأس العالم للأندية، وإمكانية أن تُنافس كأس العالم للأندية يوماً ما هيمنة دوري أبطال أوروبا كأكثر بطولات الأندية شعبية في العالم، وخلال مؤتمر صحفي في برج ترامب في مانهاتن، رفض رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو استبعاد إمكانية توسيع كأس العالم للأندية ليشمل المزيد من الفرق الأوروبية في النسخة القادمة، كما تجنب الإجابة عن سؤال حول رغبته في إقامة كأس العالم للأندية كل عامين بدلاً من كل 4 سنوات.

وذكر إنفانتينو مانشستر يونايتد، وأرسنال، وليفربول، وتوتنهام هوتسبير، وبرشلونة، وميلان، ونابولي كفرق يُفضل مشاركتها، لكن من غير الواضح كيف يُمكن تغيير صيغة التأهل، أو الحد الأقصى لعدد الفرق، لمنح هذه الفرق فرصة أفضل للتأهل إلى البطولة.

وأشاد إنفانتينو بالفوائد المالية للبطولة، وبإيراداتها البالغة 2.1 مليار دولار، من صفقات البث التلفزيوني، والرعاية، ومبيعات التذاكر، وغيرها من الإيرادات، وقال: «بالنسبة لـ 63 مباراة، يبلغ المتوسط الأساسي 33 مليون دولار للمباراة الواحدة، ولا توجد بطولة أخرى للأندية في العالم اليوم تُضاهيها. إنها بالفعل أنجح بطولة للأندية على جميع المقاييس».

ووفقاً للأرقام التي نشرها «فيفا»، قد يصل ربح الفائز بكأس العالم للأندية إلى 125 مليون دولار، ومع ذلك، يبقى هذا المبلغ أقل من 154 مليون دولار التي أعلن «يويفا» مؤخراً أن ريال مدريد ربحها بفوزه بدوري أبطال أوروبا عام 2024.

ومع ذلك، يرى «فيفا» أن قيمة كأس العالم للأندية أعلى لكل مباراة، نظراً لأن الفائز يلعب 7 مباريات كحد أقصى خلال بطولة شهرية، بينما تُقام بطولة دوري أبطال أوروبا طوال الموسم، وسألت صحيفة «ذا أثليتيك» الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن سبب عدم حضور تشيفيرين أي مباريات خلال كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، لا سيما وأن 12 فريقاً من أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنافسوا في البطولة.

ورد «يويفا» في رسالة بأن «اهتمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيسه ينصبّ بالكامل حالياً على بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات، إنها حدثٌ هامٌّ بالنسبة لنا، ومن المفهوم أنها تتطلب التزاماً واهتماماً كبيرين».

وعلمت «ذا أتلتيك» لاحقاً أن تشيفرين حضر مباراةً واحدةً فقط من أصل 22 مباراةً في بطولة أوروبا للسيدات المقامة في سويسرا، بينما انطلقت كأس العالم للأندية أيضاً 13 يونيو، أي قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات في 2 يوليو.

ومن الغريب أيضاً أن الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي لم يشر إلى كأس العالم للأندية أو يسلط الضوء على أدوار الفرق أو اللاعبين الأوروبيين خلال البطولة التي شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وعلى النقيض من ذلك، دأب حساب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) على نشر منشورات بانتظام عن لاعبي وفرق أميركا الجنوبية المتفوقين في البطولة، ويأتي هذا الموقف في أعقاب مشاهد درامية شهدتها باراجواي في مايو، عندما انسحب أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي من «كونجرس فيفا» بعد وصول إنفانتينو المتأخر.