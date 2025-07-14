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الرياضة

الكربي والزبيبي يتألقان في «بوذيب لقفز الحواجز»

الكربي والزبيبي يتألقان في «بوذيب لقفز الحواجز»
14 يوليو 2025 20:00

أبوظبي (الاتحاد)

فاز الفارسان محمد حمد الكربي مع الجواد «إيدلوايس» من نادي الشارقة للفروسية، والفارس أسامة الزبيبي مع «كاشجيرل» من منتجع الفرسان الرياضي الدولي، في منافستين لقفز الحواجز، أقيمتا على ميدان أكاديمية بوذيب للفروسية، في الأسبوع الصيفي الخامس لقفز الحواجز، والذي تضمن 10 منافسات.
وشهدت جانباً من المنافسات وتوّجت الفائزين الشيخة شمة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في أكاديمية بوذيب، وأحمد علي الجنيبي، مدير الفروسية في الأكاديمية، وترأس الحكم الدولي خليل إبراهيم لجنة التحكيم، وصمم مسارات المنافسات المصمّم الدولي يوسف المحمودي.

 

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وأولى منافسات الـ130 سم من مرحلتين خاصة، مفتوحة المشاركة، وأقيمت في اليوم الأول، وتنافس فيها 33 فارساً، وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول الفارس محمد حمد الكربي مع «إيدلوايس» من نادي الشارقة للفروسية، بزمن 31.24 ثانية.
ومنافسة اليوم الثاني، على حواجز 130 سم، جاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وشارك فيها 39 فارساً وفارسة، وبفارق التوقيت أحرز مركز الصدارة الفارس أسامة الزبيبي مع «كاشجيرل» من منتجع الفرسان الرياضي، في زمن بلغ 61.84 ثانية.
وبحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، صم مسار منافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة، وتنافس فيها 33 فارساً، وأحرز جائزة المركز الأول الفارس عبد الله حمد الكربي مع «دايون زد» من نادي الشارقة للفروسية، ومن خيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات شاركت 7 خيول، وتقدمها أولاً «كارولين زد» بقيادة الفارس موفي عويضة الكربي من نادي الشارقة، 
وفي المنافسة الثانية على حواجز الـ120 سم، بمواصفات الجولة الواحدة مفتوحة المشاركة، تنافس 35 فارساً وأولهم الفارس محمد غالي عاطف مع «أكشن» من نادي مندرة للفروسية، وفي جولة للفرسان دون خطأ، تصدر الفارس داؤود بورزايل مع «كاندو» من نادي الشارقة للفروسية.
ومن الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، تنافست 8 خيول، وأفضل أداء قدمه «أولمبيك بوي في دي» بقيادة الفارس هشام غريب من إسطبلات الحياة الخاصة، وبنتيجة نقطتي جزاء.
وعلى حواجز تراوح ارتفاعها بين (105 110) سم، تنافس 54 فارساً وفارسة، وحاز فرسان القفز من نادي الشارقة للفروسية على المراكز الأولى وأولهم محمد ناصر الخيّاط مع «بيرجراف» من نادي الشارقة للفروسية.
ومن الخيول عمر 5 سنوات تنافست 10 خيول، وكسبها «سي إس إس كريم» بقيادة الفارس سعيد محمد المازمي من نادي الشارقة للفروسية.

 

قفز الحواجز
قرية بوذيب للفروسية
اتحاد الفروسية
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