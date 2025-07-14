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الرياضة

انطلاقة قوية لمنتخب السنوكر في بطولة العالم بالبحرين

انطلاقة قوية لمنتخب السنوكر في بطولة العالم بالبحرين
14 يوليو 2025 18:56


المنامة (وام)
سجل منتخب السنوكر انطلاقة قوية في منافسات بطولة العالم للسنوكر، التي انطلقت أمس في العاصمة البحرينية المنامة، وتشمل فئات الماسترز، والـ 6 كرات، والناشئين، وينظمها الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر خلال الفترة من 13 إلى 24 يوليو الجاري، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 26 دولة.
وحقق اللاعب محمد الجوكر فوزين متتاليين في فئة الماسترز، على كل من المصري محمد عصام بنتيجة 3-0، والعُماني سامي الحمراشدي 3-1، كما تفوق محمد شهاب على السريلانكي ثوسيثا روباجي بنتيجة 3-0، فيما خسر زميلهم عيسى الهاشمي أمام العراقي علي حسين بنتيجة 1-3.
ويشارك منتخب الإمارات في البطولة ببعثة تضم 6 لاعبين، بواقع 3 في فئة الماسترز: محمد شهاب، محمد الجوكر، وعيسى الهاشمي، و3 في فئة الناشئين: سيف الزعابي، محمد عمر الرميثي، وأحمد سعيد الشحي.
وأكد الاتحاد أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرصه على دعم حضور المنتخب في البطولات العالمية، وتعزيز سجل إنجازاته الدولية، بما يعكس الصورة المشرّفة التي يتمتع بها على مستوى اللعبة، وأشار محمد عبدالله يوسف، مشرف المنتخب، إلى أن البطولة تُعد محطة مهمة في مسيرة اللاعبين، خصوصاً الناشئين الذين يستفيدون من هذه المشاركات لاكتساب الخبرة والاحتكاك بالمستويات العالمية، مشيدا بالتحضيرات التي خاضها اللاعبون قبيل البطولة، والجاهزية التي أظهروها منذ انطلاق المنافسات.

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