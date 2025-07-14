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الرياضة

«ثلاثي الهلال» ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية

«ثلاثي الهلال» ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية
14 يوليو 2025 20:33

 

نيويورك (د ب أ)
تواجد ثلاثة من لاعبي الهلال السعودي في التشكيل المثالي لكأس العالم للأندية في أميركا، والتي انتهت فعالياتها أمس الأحد بتتويج تشيلسي الإنجليزي باللقب عقب فوزه في النهائي على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف من دون رد.
وكشفت شبكة «سوفا سكور» عن التشكيلة المثالية لكأس العالم للأندية 2025، بناء على إحصائيات اللاعبين خلال مشوارهم في البطولة التي شهدت لأول مرة مشاركة 32 فريقاً، تنافسوا عبر 63 مباراة خلال شهر من المنافسات القوية التي احتضنتها الولايات المتحدة.
وحملت التشكيلة المثالية لـ«سوفا سكور» نبأ سارا لجماهير الهلال بتواجد ثلاثة من لاعبيه في التشكيلة المثالية بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه «الزعيم» بتأهله إلى دور الثمانية، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا والبرازيل الذي تواجد بين الثمانية الكبار منهيا مشواره في المركز السابع.
وضمت التشكيلة كلاً من المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، وزميليه السنغالي كاليدو كوليبالي قائد الدفاع والبرتغالي روبن نيفيز لاعب خط الوسط الدولي. كما ضمت التشكيلة ثلاثي تشيلسي، مارك كوكوريا وبيدرو نيتو وكول بالمر المتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة. كما ضمت التشكيلة المثالية.ثلاثي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي والبرازيلي ماركينيوس والبرتغالي فيتينيا، بجانب جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني وجون آرياس لاعب فلومينينسي البرازيلي.

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