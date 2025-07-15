الوحدة يحقق الفوز بـ«رباعية» في انطلاقة «وديات ألمانيا»

أبوظبي (الاتحاد)

استهل الوحدة مبارياته الودية في معسكره الخارجي بألمانيا، بتحقيق انتصار عريض على فريق جيبيناخ الألماني بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار تحضيرات «العنابي» للموسم الكروي الجديد.

وسجل أهداف الوحدة، برناردو، فولها، عمر درويش، وعبدالله حمد، في مباراة شهدت أداءً هجومياً قوياً ومنظماً تألق فيه جميع اللاعبين تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسيه مورايش.

وخاض العنابي اللقاء بتشكيلة مكونة من: راشد علي، فارس جمعة، عبد الله حمد، خالد إبراهيم، عبدالله الكربي، حسن المحرمي، محمد الشامسي، وأمامهم في الوسط إسماعيل الزعابي، وطحنون الزعابي، كل من روبيين فيليب، وكساب، ليمنحهم المدرب فرصة إثبات الذات.

وفي الشوط الثاني دخل سيلفا، برناردو، وعمر درويش، وأوكا، فيما قاد الهجوم كل من أرشاو، وإرداوس، وإبراهيم دياز، وعيسى، وعبدالله أحمد.

وشهدت المباراة مشاركة 22 لاعباً من قائمة الفريق، في تجربة قوية مفيدة لجميع اللاعبين.

ويواصل الوحدة تحضيراته المكثفة في معسكره الأوروبي، حيث يهدف الجهاز الفني إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاقة الموسم الجديد.