النصر السعودي يعلن تعاقده مع البرتغالي جيسوس لموسم واحد

الرياض (أ ف ب)

أعلنت إدارة شركة النصر ثالث الدوري السعودي لكرة القدم تعاقدها مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لمدة موسم واحد، خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي.

وكتب النصر على حسابه على منصة «إكس»: «جورجي جيسوس مدربا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد»، مضيفاً: «تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي».

وجاء التعاقد مع جيسوس البالغ من العمر 70 عاماً، بعد شهرين ونصف من إقالته من منصبه مدرباً للجار الهلال، بسبب سوء النتائج.

وأشرف جيسوس على الهلال في مناسبتين، كانت الأولى موسم 2018-2019 لكنها لم تستمر طويلاً، رغم إحرازه الكأس السوبر المحلية، وكانت الثانية منذ موسم 2023-2024 وقاده الى الثلاثية المحلية (الدوري وكأس الملك والسوبر) في 2024، قبل أن يفتتح الموسم الثاني بلقب الكأس السوبر، لكن تراجع النتائج التي كان آخرها الخسارة أمام الأهلي في نصف نهائي دوري ابطال آسيا للنخبة، عجلت بإقالته قبل نهاية الدوري بخمس مراحل.

وقاد جيسوس الهلال في 124 مباراة خلال الفترتين، فاز في 101 مباراة وتعادل في 13 وخسر 10.

ويملك المدرب المخضرم، تاريخاً حافلاً في البرتغال، حيث قاد بنفيكا إلى لقب الدوري ثلاث مرات بين 2010 و2015 ووصافة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) مرتين في 2013 و2014.

كما قاد فلامنجو إلى لقب الدوري البرازيلي في 2019 وكأس ليبرتادوريس في العام نفسه، ووصافة مونديال الأندية، وفنربهتشه إلى لقب كأس تركيا في 2023.

وكان النصر تخلى عن خدمات بيولي بعد أقل من موسم على التعاقد معه وذلك بعد حلوله ثالثاً في الدوري.

وتعاقد النصر في سبتمبر الماضي مع بيولي، الذي قاد ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي في 2022، لثلاث سنوات، خلفاً للبرتغالي لويس كاسترو المقال من منصبه بسبب انطلاقته المتعثرة للموسم المنصرم.

وأخفق بيولي في الحلول في المركزين الأول والثاني وبالتالي التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، كما لم يحرز أي لقب في مختلف المسابقات مع «العالمي»، وحل ثالثاً بفارق 13 نقطة عن الاتحاد بطل الدوري وخمس عن غريمه الهلال الوصيف، في موسم توج نجمه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافاً للدوري (25).