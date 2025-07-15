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الرياضة

خورفكان يُدشن معسكر النمسا بمعنويات عالية

خورفكان يُدشن معسكر النمسا بمعنويات عالية
15 يوليو 2025 10:37

فيصل النقبي (خورفكان) 
وصلت بعثة خورفكان، إلى جمهورية النمسا، حيث استقر الفريق في مقر إقامته، إيذاناً بانطلاق المرحلة الخارجية من الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، والتي تستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك وسط حالة معنوية جيدة، وتفاؤل بتقديم موسم مميز.
ويبدأ الفريق اعتباراً من اليوم برنامجه التدريبي على وتيرة متسارعة بقيادة المدرب المواطن حسن العبدولي، الذي يسعى لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، من خلال التدريبات اليومية، وخوض عدد من المباريات الودية المُبرمجة خلال فترة المعسكر.
وأكد نايف المنصوري، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان والمشرف على الفريق الأول، أن المعسكر الخارجي يُعد محطة مهمة ضمن خطة الإعداد للموسم القادم، مشيراً إلى أن الإدارة حرصت على توفير بيئة مثالية للعمل الفني والتكتيكي.
وقال المنصوري: «نهدف من هذا المعسكر إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين، وتطبيق خطط الجهاز الفني على أرض الواقع، إلى جانب الوقوف على مستوى الجاهزية قبل انطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين. ولدينا طموحات كبيرة في الموسم الجديد، ونثق بكفاءة الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق بداية قوية تلبي تطلعات جماهير خورفكان».

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