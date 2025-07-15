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الرياضة

دبا الفجيرة يبدأ «التجارب الخارجية» في معسكر سلوفينيا غداً

دبا الفجيرة يبدأ «التجارب الخارجية» في معسكر سلوفينيا غداً
15 يوليو 2025 11:00

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

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يخوض دبا الفجيرة، غداً الأربعاء، التجربة الأولى في معسكره الخارجي بسلوفينيا، وذلك أمام فريق ريسيتا رومانيا، في إطار تحضيراته للموسم الكروي 2025-2026.
وتأتي المباراة ضمن برنامج المعسكر المقام بمدينة ريشيطا، حيث من المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية تهدف إلى رفع معدل الانسجام والجاهزية الفنية والبدنية لعناصر الفريق، تحت إشراف الجهاز الفني.
وأكد رئيس البعثة، خالد راشد حمدان الظنحاني، أن المعسكر يسير وفق الخطة المرسومة، مشيداً بانضباط اللاعبين وجديتهم خلال التدريبات، وقال: «نهدف من خلال هذا المعسكر إلى تجهيز الفريق بدنياً وفنياً بأفضل صورة ممكنة، والمباريات الودية الأربع تم اختيارها بعناية لتمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم قبل العودة إلى الدولة، وبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد».
وأضاف الظنحاني أن إدارة النادي تسعى لتوفير كافة متطلبات النجاح للفريق، آملاً أن تنعكس هذه التحضيرات بشكل إيجابي على أداء الفريق في الموسم المقبل، ويحقق النتائج التي تليق بطموحات النادي وجماهيره.

 

دبا الفجيرة
دوري أدنوك للمحترفين
سلوفينيا
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