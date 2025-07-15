«عالمية» الفنون القتالية للناشئين.. من 200 إلى 1000 لاعب في 3 سنوات

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة استعداداته المكثفة لاستضافة النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تنطلق منافساتها في مدينة العين، خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 60 دولة، في رقم قياسي يعكس تنامي مكانة البطولة على الصعيد الدولي.

وتأتي في طليعة الدول المشاركة كل من أوكرانيا حاملة اللقب، والمملكة المتحدة، وأوزبكستان، ودولة الإمارات، وأرمينيا.

وتُقام البطولة للمرة الأولى في مدينة العين، بينما تواصل دولة الإمارات استضافتها للعام الرابع على التوالي، وتشهد نسخة هذا العام نمواً استثنائياً في عدد المشاركين، حيث ارتفع من 200 لاعب ولاعبة في النسخة الثالثة التي أُقيمت عام 2022 إلى أكثر من 1000 مشارك في نسخة هذا العام، ما يؤكد النجاح المتصاعد للبطولة والدور الحيوي لدولة الإمارات في تحويلها إلى وجهة مفضلة للمواهب الصاعدة في رياضات الفنون القتالية المختلطة.

وأكد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، أن التحضيرات للبطولة تسير وفق خطة شاملة تشمل الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، لضمان تقديم نسخة متميزة تليق بمكانة الإمارات وتاريخها في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وقال: «تُسجل نسخة هذا العام مشاركة قياسية تعكس النمو المتسارع الذي تشهده البطولة، وتعزز من حضورها العالمي كمنصة لتأهيل أبطال المستقبل في الفنون القتالية المختلطة. كما أن استضافة الحدث في مدينة العين تمثل نقلة نوعية تضاف إلى النجاحات التي حققتها النسخ السابقة في العاصمة أبوظبي».

وأضاف أن هذه النسخة ستوفر تجربة متكاملة للرياضيين والوفود والجمهور، سواء على مستوى المنافسات أو من خلال البرامج الثقافية والترفيهية المصاحبة، بما يسهم في ترسيخ مكانة البطولة حدثاً رياضياً عالمياً وملتقى للمواهب الواعدة.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته لخوض المنافسات من خلال معسكر تدريبي خارجي في تايلاند، يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتمكينهم من تقديم أداء مشرف يعكس تطور رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، والمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة.