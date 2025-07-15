«كوكب ياس» تخوض تحدي «بري دونكسي» الفرنسي

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، غداً الأربعاء، تحدي سباق «بري دونكسي»، للخيول العربية الأصيلة بمضمار ضاحية مونت دو مارسان العشبي بفرنسا.

وتتصدر المهرة «كوكب» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة بيير ريمو، 13 مهرة ومهر عمر ثلاث سنوات، في السباق البالغ طوله 1600 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، ولم تشارك ابنة «مهاب»، والفرس «بيبي شينا» في السباقات من قبل.

والممثلة الثانية لخيول الإمارات هي المهرة «جيرمين» لهلال العلوي، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماتياس لورين، وكانت ابنة «المرتجز» قد حلت في المركز الخامس في مشاركتها الوحيدة في مسافة 2100 متر بمضمار تولوز.

وأقوى الخيول المرشحة للمنافسة المهر «غازان دو سوليل» لمصطفى أحمد تيكا، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، وحقق ابن «غزوان» الفوز بسباق 1500 متر بمضمار تاربس، وحل سادساً في سباق الفئة الثانية.

الجدير بالذكر أن خيول ياس لإدارة السباقات، خاضت منذ 29 فبراير الماضي، 55 سباقاً، حققت خلالها الفوز 7 مرات، متضمنة سباقين للفئة الثانية والفئة الثالثة، وجمعت مكاسب مالية بلغت 286 ألف يورو.