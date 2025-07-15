النصر يتفوق بـ«ثلاثية» في «الودية الأولى»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق النصر الفوز على شبفوج لاندسهوت الألماني 3-2، وذلك في أولى مباريات الفريق الودية في المعسكر التحضيري الذي يقيمه حالياً في ألمانيا، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، وسجل أهداف «العميد» ليما وجابياديني وسالم السومحي.

استهل النصر المباراة بتشكيلة ضمت أحمد شمبيه، وزايد الزعابي، وجوستافو، وليما، وعبدالله إدريس، ومحمد عبدالباسط، وكيفن، وعلي عبدالعزيز، وعثمان البوسعيد، ومروان أزراكان، ومانولو جابياديني، قبل أن يشرك أكبر عدد ممكن من اللاعبين في الشوط الثاني وأبرزهم سالم السومحي.

ومن المقرر أن يتواصل معسكر الفريق في ألمانيا حتى نهاية الشهر الجاري، ويتخلله خوض المزيد من المباريات الودية إلى جانب التدريبات اليومية المستمرة بكثافة وتركيز على رفع الجاهزية البدنية عقب فترة التوقف في نهاية الموسم الماضي.