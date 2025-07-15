الشارقة يبدأ مبارياته الودية بـ«التجربة المجرية»

علي معالي (أبوظبي)

يخوض فريق الشارقة أولى مبارياته الودية غداً الأربعاء، في المعسكر الخارجي بالنمسا، وذلك بمواجهة فريق أيكا أحد فرق الدرجة الثانية في المجر، وهي الأولى تحت قيادة ميلوش المدرب الصربي الجديد لـ«الملك»، وهي كذلك الأولى للبرازيلي إيجور كورونادو، العائد مجدداً لصفوف الشارقة، وقد استقر الجهاز الفني على المباريات الودية، التي سيخوضها خلال المعسكر الذي يستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.

يلتقي الشارقة في مباراته الثانية يوم 21 من الشهر الجاري مع فريق كارباتي، الذي يلعب بالدوري الكرواتي الممتاز، وهو من الأندية صاحبة الترتيب المتقدم في الدوري الكرواتي، وفي المباراتين الثالثة والرابعة، ستكون التجربة عربية خليجية خالصة بلقاء الغرافة القطري يوم 25 من الشهر الجاري، ثم المواجهة الختامية في النمسا بلقاء الشباب السعودي يوم الثالث من الشهر المقبل.

وفي مباراته الأولى ستكون خطوة أولى مع فريق له تاريخه في الكرة المجرية، حيث تأسّس هذا النادي في 1923، ويسعى ميلوش خلال هذه المباراة إلى تطبيق الأفكار التدريبية التي قام بها مع فريقه خلال الفترة الماضية سواء في تدريباته بالشارقة، أو خلال معسكره الحالي.

وهناك حالة تركيز كاملة في المعسكر الحالي بالنمسا، والذي يعتمد خلاله على التدريب على مرحلتين صباحية ومسائية، بتواجد جميع العناصر بعد انضمام إيجور كورونادو وكايو لوكاس وفراس بالعربي منذ اليوم الأول في التدريبات، وبطبيعة الحال كان الترحيب كبيراً بعودة إيجور، خاصة أن عدداً كبيراً من لاعبي الفريق الحاليين تواجدوا معه في فترة تواجده مع «الملك»، قبل انتقاله إلى فريق الاتحاد السعودي.