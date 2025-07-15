«عمومية عربي الدراجات» 30 أغسطس في مسقط



الشارقة (وام)

أعلن الاتحاد العربي للدراجات، ومقره إمارة الشارقة، انطلاق إجراءات الجمعية العمومية الانتخابية للدورة 2024-2028، في العاصمة العُمانية مسقط 30 أغسطس المقبل، وتشمل الانتخابات مناصب الرئيس، ونائبي الرئيس، ومنصب نائبة الرئيس المستحدث، بالإضافة إلى ستة مقاعد في مجلس الإدارة، فيما وجّهت الأمانة العامة للاتحاد استمارات الترشيح إلى جميع الاتحادات الوطنية، على أن تُعاد الترشيحات إلى الأمانة العامة قبل 10 أغسطس المقبل.

وأكد المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد، أن مجلس الإدارة سيعتمد القائمة النهائية للمرشحين بعد مراجعة الطلبات، تمهيداً لإعلانها رسمياً أمام الاتحادات ووسائل الإعلام، في إطار التزام الاتحاد بأعلى معايير الشفافية المهنية.

وكان الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، الرئيس الحالي للاتحاد، أعلن ترشحه لدورة جديدة.