الأربعاء 16 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عمومية عربي الدراجات» 30 أغسطس في مسقط

«عمومية عربي الدراجات» 30 أغسطس في مسقط
15 يوليو 2025 14:30


الشارقة (وام)
أعلن الاتحاد العربي للدراجات، ومقره إمارة الشارقة، انطلاق إجراءات الجمعية العمومية الانتخابية للدورة 2024-2028، في العاصمة العُمانية مسقط 30 أغسطس المقبل، وتشمل الانتخابات مناصب الرئيس، ونائبي الرئيس، ومنصب نائبة الرئيس المستحدث، بالإضافة إلى ستة مقاعد في مجلس الإدارة، فيما وجّهت الأمانة العامة للاتحاد استمارات الترشيح إلى جميع الاتحادات الوطنية، على أن تُعاد الترشيحات إلى الأمانة العامة قبل 10 أغسطس المقبل.
وأكد المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد، أن مجلس الإدارة سيعتمد القائمة النهائية للمرشحين بعد مراجعة الطلبات، تمهيداً لإعلانها رسمياً أمام الاتحادات ووسائل الإعلام، في إطار التزام الاتحاد بأعلى معايير الشفافية المهنية.
وكان الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، الرئيس الحالي للاتحاد، أعلن ترشحه لدورة جديدة.

أخبار ذات صلة
يوسف ميرزا: تركت كرة القدم لصناعة المجد والتاريخ في الدراجات
طواف فرنسا وصدارة التصنيف العالمي.. بوجاتشار «فارس الحقبة الحديثة»
الاتحاد العربي للدراجات
الدراجات الهوائية
فيصل بن حميد القاسمي
اتحاد الدراجات
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
12 قتيلاً بغارات إسرائيلية على لبنان
اليوم 02:38
فلسطينيون يجمعون ما تبقى من إمدادات الإغاثة من مركز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
توافق جديد حول بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:38
أطفال يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: واحد من كل 10 أطفال يعاني سوء تغذية في غزة
اليوم 02:37
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير أممي يرصد تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
اليوم 02:37
وزير الخارجية الفرنسي يتحدث للإعلام خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (وكالات)
الأخبار العالمية
فرنسا: مؤتمر الأمم المتحدة سيناقش الاعتراف بدولة فلسطينية
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©