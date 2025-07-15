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الرياضة

انطلاق دورة «الحكام المستجدين» بمشاركة 85 دارساً

انطلاق دورة «الحكام المستجدين» بمشاركة 85 دارساً
15 يوليو 2025 13:45

دبي (الاتحاد)

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انطلقت بمقر اتحاد الكرة في دبي، محاور دورة الحكام المستجدين، التي تُنظمها لجنة الحكام في الفترة من 13 إلى 17 يوليو الجاري بمشاركة 85 دارساً.
حضر افتتاح الدورة، حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة الحكام، وأحمد يعقوب، المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين.
ويتلقى الحكام المشاركون محاضرات على مدار خمسة أيام، يتم خلالها شرح قوانين لعبة كرة القدم التي تتناول شروط ميدان اللعب وقياسات الكرة، والأمور المتعلقة بأعداد اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، التبديلات، تبديل حارس المرمى، معدات اللاعبين، ومهام ودور حكم المباراة والحكام المساعدين، ومدة المباراة، وبداية واستئناف اللعب، بالإضافة لحالات الكرة داخل الملعب وخارجه، وتحديد نتيجة المباراة، وحالات التسلل، والأخطاء وسوء السلوك، والركلات الحرة والجزائية، ورمية التماس وركلة المرمى والركلة الركنية.
ويٌقدم محاضرات الدورة، صالح المرزوقي، وحسن المهري، وسلطان ساحوه، ومسعود حسن، وجاسم عبدالله.

اتحاد الكرة
حكام كرة القدم
دبي
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