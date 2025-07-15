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الرياضة

العين ثاني أكثر نسبة زيادة متابعين في «المونديال»

العين ثاني أكثر نسبة زيادة متابعين في «المونديال»
15 يوليو 2025 14:03


مراد المصري (أبوظبي)
حظي العين باهتمام كبير خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، ورغم خروجه المبكر من الدور الأول، إلا أن إحصائية متخصصة من موقع «فوتبول بينشمارك»، كشفت أن «الزعيم» حقق ثاني أعلى زيادة مقارنة بنسبة متابعيه عبر منصاته في حسابات التواصل الاجتماعي، بإجمالي 8.3% مع ختام البطولة.
وفيما تصدر أوكلاند سيتي هذه القائمة، باعتباره من الفرق المجهولة عالمياً والقادم من نيوزيلندا بنسبة ضخمة بلغت 713.5%، جاء فلومينينسي البرازيلي في المرتبة الثالثة خلف العين، وبنسبة 6.6%، وبالمرتبة الرابعة لوس أنجلوس الأميركي6.1%.
وجاء خامساً بورتو البرتغالي وميملودي صنداونز 6%، يليهم سابعاً الوداد المغربي 4.9%، وثامناً ريال مدريد الإسباني 4%، وتاسعاً بوتافوجو البرازيلي 3.6%، وعاشراً بالميراس البرازيلي 3.1%.
وبعيداً عن الجوانب الفنية والخسارتين أمام يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، قبل الفوز على الوداد المغربي، فإن العين حقق مكاسب مادية وترويجية لعلامته التجارية، وهو الذي تتطلع الجماهير منه إلى الظهور بمستوى أقوى في الموسم المقبل، بعد الخروج خالي الوفاض من الألقاب في الموسم الماضي.

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