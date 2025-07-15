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الرياضة

أيندهوفن يضم حارس منتخب التشيك

أيندهوفن يضم حارس منتخب التشيك
15 يوليو 2025 14:22

لندن (د ب أ)

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انضم التشيكي ماتي كوفار، حارس مرمى باير ليفركوزن الألماني، لفريق أيندهوفن على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء لبطل الدوري الهولندي لكرة القدم.
وشارك الحارس الدولي التشيكي في 32 مباراة فقط طوال مسيرته مع ليفركوزن، دون أن يتمكن من اللعب بشكل منتظم، حيث اقتصرت مشاركته أساسياً على لقاءات كأس ألمانيا، وفي المسابقات القارية.
وسبق لكوفار (25 عاماً) أن أمضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في سويندون وبورتون، خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الرغم من أنه لم يشارك أبداً مع الفريق الأول للفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر»، الذي انضم إليه كحارس شاب عام 2018، قادماً من فريق سلوفاكو التشيكي.
وقال سيمون رولفز، المدير الرياضي لليفركوزن، لموقع النادي الإلكتروني الرسمي: «قدم ماتي كوفار مساهمة مهمة في فوزنا بالثنائية المحلية الدوري والكأس عام 2024 من خلال العديد من المشاركات كبديل للوكاس هراديكي».
أضاف رولفز: «إنه يطمح الآن لأن يكون الحارس الأساسي في ناد كبير يتمتع بمستوى جيد ومشارك في دوري أبطال أوروبا، نتمنى لماتي كل التوفيق في أيندهوفن».
وكان ليفركوزن تعاقد الشهر الماضي مع مارك فليكن، حارس مرمى برينتفورد الإنجليزي، الذي يستعد لمنافسة لوكاس هراديكي، قائد الفريق، على حراسة عرين النادي الألماني بشكل أساسي. وكان آيندهوفن توج بلقبه الـ26 في الدوري الهولندي الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي أياكس أمستردام، حيث حسم البطولة لمصلحته في المرحلة الأخيرة.

أيندهوفن
باير ليفركوزن
منتخب التشيك
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