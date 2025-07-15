مستقبل إندريك يزداد غموضاً مع الريال



علي معالي (أبوظبي)

يزداد مستقبل الموهبة البرازيلية إندريك غموضاً في صفوف فريق ريال مدريد، حيث نقل موقع «آر إم سي» الفرنسي، بأن المدرب تشابي ألونسو ليس معجباً بأداء اللاعب البرازيلي، ومستعد للسماح له بالمغادرة في فترة الانتقالات هذا الصيف، على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرة، أو بيع اللاعب إذا تلقى النادي عرضاً معقولاً، ودخل مرسيليا سباق الحصول على اللاعب بسرعة، حيث يستعد الممثل الفرنسي للعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويرى أن إندريك جزء مهم من الجهود المبذولة لترقية الهجوم، بالإضافة إلى جوشوا زيركزي وراسموس هوجلوند.

ويمكن للموهبة البرازيلية الشابة الانضمام إلى ماسون جرينوود لتشكيل الثنائي الهجومي الأكثر مشاهدة في أوروبا في موسم 2025-2026، وتحت الضغط لإصلاح الفريق، أعلن تشابي ألونسو: «نحن لا نخطط للموسم المقبل، نتوقع فقط تحركات فورية».

هذا التصريح هو إشارة واضحة إلى أن فرصة إندريك للعب في ريال مدريد قد أوشكت على الانتهاء، خاصة عندما يضع قائد ريال مدريد الجديد توقعات كبيرة على جونازلو جارسيا، الذي سجل 4 أهداف في كأس العالم للأندية.