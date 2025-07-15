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الرياضة

نتائج متميزة للإمارات في بطولة العالم للسنوكر بالبحرين

نتائج متميزة للإمارات في بطولة العالم للسنوكر بالبحرين
15 يوليو 2025 15:00


المنامة (وام)
تأهل لاعب المنتخب الوطني للسنوكر، محمد شهاب، إلى دور الـ 16 من منافسات فئة «الماسترز» ضمن بطولة العالم للسنوكر، المقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية في الدور الأول للمجموعة الثامنة، وتشارك في البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر خلال الفترة من 13 إلى 24 يوليو الجاري، نخبة من اللاعبين من 26 دولة، وتضم منافسات لفئات «الماسترز»، و«6 كرات»، و«الناشئين».
وحقق شهاب، بداية قوية بتغلبه على السريلانكي ثوسيثا روباجي، بنتيجة 3-0، ثم فاز على الإيرلندي فيكتور مكورماك، 3-1، قبل أن يختتم سلسلة انتصاراته بالتفوق على القطري أحمد سيف، بالنتيجة ذاتها. وفي نفس الفئة، وضمن المجموعة الرابعة، حقق عيسى الهاشمي، فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على الهندي روشاب جاين، 3-1، بعد فوزه في الجولة الأولى على البنجلاديشي تزبير صالحين، بنتيجة 3-0.
من جهته، تأهل محمد الجوكر، إلى دور الـ 24 كثاني مجموعته، رغم خسارته أمام البحريني حبيب صباح، حيث يواجه في الدور المقبل البحريني بونيت صقر.
وتنطلق يوم غد منافسات فئة الناشئين تحت 17 سنة، حيث يخوض لاعب منتخب الإمارات محمد عمر الرميثي، مباراتين أمام السريلانكي ويتلود بيسترزيسكي، والباكستاني محمد حسنين.

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