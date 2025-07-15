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الرياضة

أسعار مواهب الكرة ترتفع بعد مونديال الأندية

أسعار مواهب الكرة ترتفع بعد مونديال الأندية
15 يوليو 2025 15:33

 
علي معالي (أبوظبي)
مع نهاية كأس العالم للأندية 2025، لمع أكثر من نجم جديد في سماء كرة القدم، وارتفعت القيمة السوقية لأكثر من موهبة فرضت نفسها بالمونديال، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» الشهير، في البداية لعب كول بالمر دور البطل بثنائية ضد باريس سان جيرمان، مما ساعد تشيلسي على الفوز باللقب العالمي، وتُقدر القيمة السوقية لـ«بالمر» بما يصل إلى 120 مليون يورو، حيث حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة، ويمكن أن تزداد قيمة اللاعب الإنجليزي الدولي، كما قدم إنزو فرنانديز، زميل بالمر، أداءً ممتازاً في سن الـ24، ويُعد فرنانديز أحد أكثر لاعبي تشيلسي قيمة حيث تقدر قيمته بـ75 مليون يورو.
وخاض بيدرو نيتو بطولة رائعة عندما أصبح رأس الحربة في هجوم تشيلسي وحالياً تقدر قيمة اللاعب السوقية بـ50 مليون يورو، وحصل روبرت سانشيز لاعب تشيلسي على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة، وقد تكون هذه نقطة تحول لسانشيز للبقاء في تشيلسي، ويمكن أن تزيد قيمة هذا الحارس، مقارنة بـ20 مليون يورو الحالية.
وفي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تألق فيتينيا، لاعب خط الوسط وكان النقطة المضيئة للنادي الباريسي في بطولة هذا العام، ويتوقع الخبراء أن تبلغ قيمة اللاعب ما يقرب من 100 مليون يورو في التجديد المقبل، بعد موسم وفير من الألقاب، وعلى غرار فيتينيا، نجد جواو نيفيس وهو لاعب من المرجح أن يرتفع سعره في تشكيلة باريس سان جيرمان الحالية، وفي سن الـ20، بلغت قيمة البرتغالي الدولي 80 مليون يورو.
وننتقل إلى ريال مدريد حيث بزغ نجم جونزالو جارسيا، وهو اكتشاف مثير للاهتمام في نسخة 2025، مع 4 أهداف، ويشارك مركز أفضل هدّاف في كأس العالم للأندية مع دي ماريا وليوناردو وجيراسي، في سن 21، قفز تقييم جارسيا من 1 مليون يورو في يونيو 2024 إلى 8 ملايين يورو في الوقت الحالي، قد يزداد هذا الرقم أكثر في الفترات المقبلة.

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