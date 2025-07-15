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الرياضة

«الجودو» يعلن مشاركة نخبة أبطال العالم في «أبوظبي جراند سلام»

«الجودو» يعلن مشاركة نخبة أبطال العالم في «أبوظبي جراند سلام»
15 يوليو 2025 15:58

أبوظبي (وام)

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أعلن اتحاد الجودو، مشاركة نخبة أبطال المنتخبات العالمية في بطولة أبوظبي«جراند سلام» نوفمبر المقبل، ووضع خطة شاملة، وتجهيزات متكاملة لاستضافة الحدث الأبرز على صعيد الأجندة المعتمدة من الاتحاد الدولي.
وأشار الاتحاد في بيان اليوم إلى إمكانية التسجيل عبر الموقع، حتى مطلع نوفمبر المقبل، وسط توقعات بمشاركة نحو 100 دولة مع بدء التسجيل في موقع الاتحاد الدولي، وإعلان 3 دول المشاركة في النسخة المقبلة.
وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن اللجنة العليا للبطولة حريصة على وضع جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، نظراً لما يمثله الحدث من أهمية كبيرة، بمشاركة أقوى منتخبات العالم، بهدف المنافسة على اللقب، وحصد النقاط المؤهلة إلى أولمبياد 2028.
وأشار إلى أن الموسم الماضي للجودو شهد نقلة كبيرة على مستوى المنافسات المحلية، وتنظيم الفعاليات المتنوعة بصالة الاتحاد الجديدة في منطقة بني ياس شرق، والتي تمثل إضافة محورية في جهود الاتحاد وخططه الاستراتيجية لتأسيس أجيال واعدة، تملك القدرة على التنافسية العالمية، بالإضافة إلى الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين أكتوبر المقبل.
وذكر أن منتخب الجودو سيواصل إعداده للمشاركة في أبوظبي «جراند سلام»، وفق البرنامج الزمني المقرر من الأجهزة الفنية، من خلال المعسكرات الخارجية، والتدريبات المشتركة مع أقوى منتخبات العالم، لرفع جاهزية عناصره، وتمكينهم من المنافسة القوية في البطولة، وحصد المراكز الأولى.
ونوه إلى استمرار التعاون المستدام مع جامعة توكاي اليابانية في كافة البرامج التطويرية، ضمن الاتفاقية المشتركة بينهما التي أسهمت في تطور الجودو الإماراتي واللعبة على مستوى المنطقة، من خلال استضافة معسكرات منتخباتنا الوطنية، وبرامج التدريب والتعليم للاعبين واللاعبات، والاستفادة من الإمكانات العالمية لليابان في اللعبة.

الجودو
اتحاد الجودو
أبوظبي
بطولة أبوظبي جراند سلام
محمد بن ثعلوب الدرعي
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