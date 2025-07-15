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الرياضة

بطلة الجمباز الأولمبية نينا ديرويل تعلن اعتزالها: هذا يكفى

بطلة الجمباز الأولمبية نينا ديرويل تعلن اعتزالها: هذا يكفى
15 يوليو 2025 16:44

 
بروكسل (أ ب)
أعلنت نينا ديرويل، بطلة الجمباز البلجيكية الأولمبية السابقة في جهاز العارضتين غير المتوازيتين، إنهاء مسيرتها الرياضية، وفقاً لما أعلنه اتحاد بلادها للجمباز، اليوم الثلاثاء.

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وفازت ديرويل 25 عاماً، بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2021، وقررت الاعتزال بعد فوزها بلقبين آخرين في بطولة أوروبا في يونيو الماضي.
وأعلن الاتحاد: «لقد كان فوزها بذهبيتين في بطولة أوروبا قبل شهر ونصف الشهر آخر إنجازاتها في مشوارها الطويل والناجح للغاية في الجمباز، وكان الوقت المثالي لاعتزالها». وفازت ديرويل بالعديد من الميداليات في بطولات كبرى. وتوجت بطلة العالم في جهاز العارضتين غير المتوازيتين عامي 2018 و2019.
وقالت اللاعبة البلجيكية: «لقد حققت كل ما كنت أريده، ونجحت في إثبات قدراتي»، مضيفة أنها لم تعد ترغب في تعريض جسدها لإجهاد شديد». وكشفت ديرويل «مؤخراً، وجدت نفسي أتساءل بشكل متزايد: ألم يكن ذلك كافياً؟ هل يستحق الأمر المخاطرة بجسدي؟ في النهاية، يتعين علي أن أستنتج أن ذلك كان كافياً».

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