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الرياضة

هندرسون: متحمس للعودة إلى الدوري الإنجليزي

هندرسون: متحمس للعودة إلى الدوري الإنجليزي
15 يوليو 2025 17:02

لندن (د ب أ)

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أكد جوردان هندرسون، لاعب خط وسط منتخب إنجلترا، عزمه على إثبات جدارته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انضمامه لفريق برينتفورد.
وأكمل هندرسون إجراءات انضمامه لبرينتفورد، في صفقة انتقال حُر، في وقت سابق من اليوم، بعد رحيله عن فريق أياكس أمستردام الهولندي.
ورحل قائد ليفربول السابق، عن ملعب «آنفيلد» عام 2023، لينتقل لصفوف فريق الاتفاق، الناشط بالدوري السعودي للمحترفين.
وقال هندرسون لحسابات برينتفورد في مواقع التواصل الاجتماعي: «بعد غياب عامين، لا زلت متحمساً للعودة واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مجدداً».
وأضاف لاعب الوسط المخضرم: «من الواضح أنها أفضل بطولة دوري في العالم، وتضم أفضل اللاعبين، لذا، إنه تحدٍّ كبير، لكنني متحمس لخوضه، وعندما أتيحت لي الفرصة من برينتفورد، وبعد التحدث مع النادي، أصبح القرار سهلاً».
واجتمع هندرسون مرة أخرى مع لاعبي ليفربول السابقين، كاويمين كيليهر، وسيب فان دن بيرج، وفابيو كارفاليو، في ملعب «جي تيك»، علماً بأنه سبق أن لعب ضد مدرب برينتفورد الجديد، كيث أندروز، في بداية مسيرته.
ومن المقرر أن يلعب هندرسون ضد نادي طفولته سندرلاند في نهاية أغسطس المقبل، قبل أن يعود لملعب ليفربول في أكتوبر.

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