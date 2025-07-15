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الرياضة

يوسف ميرزا: تركت كرة القدم لصناعة المجد والتاريخ في الدراجات

يوسف ميرزا يدشن مرحلة جديدة في مسيرته مع الدراجات (الاتحاد)
16 يوليو 2025 02:35

علي معالي (أبوظبي)

من مضمار الدراجات، إلى إدارتها والتخطيط لمستقبلها، هذا هو حال يوسف ميرزا، عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات الجديد في الدورة الانتخابية 2028-2025، حيث انضم نجم منتخبنا الوطني السابق، إلى مجلس الإدارة الجديد، برئاسة المهندس منصور جمعة بوعصيبة، في الانتخابات التي جرت مؤخراً، وترشح ميرزا لعضوية المجلس عن نادي أبوظبي للدراجات.
وفي تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، قال يوسف ميرزا: «دخلت للإدارة بعد أن وجدت رئيس مجلس إدارة يمتلك خبرات كبيرة ليحقق العديد من المكاسب في الدورة الانتخابية الأولى، وفي الوقت نفسه، لا بد من توجيه الشكر للجمعية العمومية التي اختارتني مع بقية أعضاء المجلس، وهي ثقة غالية نضعها فوق رؤوسنا خلال الدورة الجديدة لكي نكون عند حُسن الظن بهذا الاختيار، ولا بد من توجيه الشكر لنادي أبوظبي للدراجات الذي منحني شرف التمثيل عنه في اللعبة بالمجلس الجديد».
وأضاف: «مهمتنا ستكون البحث عن الخطط الجديدة التي تدفع اللعبة خطوات إلى الأمام في ظل الطفرة التي نعيشها حالياً، وستكون كل الأمور بمنتهى الشفافية وبالفكر الجديد الذي يواكب التطور الذي تشهده اللعبة على مستوى العالم». 
وقال يوسف ميرزا (36 عاماً): «بدأت رياضة الدراجات منذ عام 1999، وخبرتي خلال السنوات الـ 24، في المضامير المحلية والعالمية كافة، لا بد أن نترجمها لتحقيق الفائدة لهذه الرياضة التي عشت عمري من خلالها، وكنت لاعباً محترفاً ضمن فريق الإمارات للمحترفين في أوروبا، واكتسبت الكثير من الخبرات أسعى وأرغب في تطبيقها على أرض الواقع». وتابع: «الاختلاف سيكون كبيراً عن المضمار بعد الانتقال إلى الجانب الإداري بالاتحاد، وهو ما سيجعلني أركز كثيراً في كيفية تطوير المنظومة مع بقية الأعضاء، وبالتعاون مع الدراجين الذين نمتلكهم في الوقت الراهن للسير بهم إلى مستوى عالمي، ولن يكون هدفنا فقط المستوى التنافسي لدراجينا، بل هناك دور مجتمعي مهم للغاية في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في هذا الجانب المميز، وعلينا أن يلحظ مجتمعنا الاهتمام، في ظل وجود مضامير عالية الجودة لدينا في مناطق مختلفة، وهذه المسارات المتنوعة في إمارات مختلفة بالدولة، بمثابة مقومات للتطوير، وعلينا التعاون مع جميع الجهات التي تساهم في تطور رياضة الدراجات». 
وقال يوسف ميرزا: «ما كنا نخطئ فيه كدراجين سوف نعالجه بعد دخولنا المجال الإداري، في ظل الأهداف الكبيرة التي نخطط لها، ومن ضمنها التأهل لأولمبياد 2028 بأكثر من مقعد، ونمتلك في الوقت الراهن عنصراً نسائياً جيداً للغاية». 
وأشار ميرزا إلى وجود الكثير من المواهب في الدراجات، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أنه موهوب في الدراجات، قائلاً: «بدأت مع كرة القدم، وكان هناك ارتباك داخلي كثير عندي في المفاضلة بين القدم والدراجات، وبعد تفكير عميق وجدت نفسي أعشق الدراجة، ومعهما حققت كل طموحاتي، رغم الفارق الجماهيري الكبير بين الرياضتين، ولكنني اخترت الرياضة الأخطر، وكان هدفي أن أكون نجماً في الدراجات، ونجحت في ذلك بمعاونة الجميع لي في هذا المشوار الطويل والصعب، واليوم جاء الدور لأبحث ونخطط لنجوم جدد في المستقبل تخدم الرياضة الإماراتية».

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