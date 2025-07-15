أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم معسكر «نكتشف المواهب»



أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، تنظِّم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية معسكرها الصيفي السنوي لعام 2025 حتى 31 يوليو 2025، في مقر الأكاديمية في أبوظبي، تحت شعار «نكتشف المواهب».

يجسِّد المعسكر الصيفي التزام الأكاديمية المتواصل برعاية المواهب الناشئة، وتعزيز النمو البدني والاجتماعي والإبداعي للأطفال ضمن بيئة محفِّزة وآمنة، ويستهدف المخيم الفتيات من عمر 3 إلى 14 عاماً، والفتيان من عمر 3 إلى 10 أعوام، ويوفِّر برنامجاً شاملاً من الأنشطة الرياضية والترفيهية المصمَّمة لتنشيط الأطفال وتحفيزهم وتمكينهم خلال عطلة الصيف.

يتضمَّن البرنامج مجموعة متنوّعة من الأنشطة تشمل كرة السلة، وكرة القدم، والكرة الطائرة، والكاراتيه، الفنون القتالية، واليوغا والزومبا، والبرامج الترفيهية والورش التعليمية والتوعوية، بإشراف نخبة من المدربين المؤهّلين، ضمن بيئة آمنة وودية تدعم اكتساب المهارات والترفيه في آنٍ واحد.

وتوفِّر الأكاديمية خيارات مرنة تناسب العائلات، من خلال باقات اشتراك أسبوعية، ونصف شهرية، وشهرية، وتُقام الأنشطة يومياً من الساعة 8:00 صباحاً حتى 2:30 ظهراً طوال شهر يوليو 2025.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مساعي الأكاديمية الاستراتيجية لصقل جيل يتمتَّع بالثقة بالنفس والقدرة على مواكبة المستقبل، من خلال ترسيخ مفاهيم الرياضة والعمل الجماعي في سنٍّ مبكرة.