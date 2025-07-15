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الرياضة

10 أجانب في قوائم الأندية السعودية بالموسم الجديد

10 أجانب في قوائم الأندية السعودية بالموسم الجديد
15 يوليو 2025 20:23

 
الرياض (د ب أ)

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن عدد اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين «روشن» سيظل خاضعاً للضوابط التي تم الإعلان عنها في مايو، وقال الاتحاد في بيان رسمي «سيتم السماح لكل فريق بتسجيل 25 لاعبا في القائمة الأولية للموسم، على أن يكون من بينهم 10 أجانب كحد أقصى».
وأوضح البيان «لن يسمح بإشراك أكثر من 8 لاعبين أجانب خلال المباريات الرسمية للدوري»، وأشار الاتحاد السعودي إلى أن هذه القاعدة لا تنطبق على منافستي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، حيث تتاح الفرص لجميع اللاعبين الأجانب المسجلين في القوائم دون أي قيود.
كما لفت أيضاً إلى وجود شرط إضافي يتعلق بضرورة أن يكون اثنان من اللاعبين الأجانب من مواليد عام 2004 أو ما بعده، مع تحديد عدد الأجانب المسموح بتواجدهم في قائمة المباراة بـ8 لاعبين فقط، بينما يستبعد الاثنان المتبقيان من التشكيلة المعلنة. وجاء إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بشأن عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم في الموسم المقبل 2025/ 2026، رداً على ما تردد من أنباء حول تعديلات محتملة في هذا الشأن.

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