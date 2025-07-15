«خورفكان للمعاقين» يحقق فوزه الثاني في «سلة غرب آسيا»



عمان (وام)

حقق فريق خورفكان للمعاقين فوزه الثاني بنتيجة 60 - 43، على فريق المستقبل الفلسطيني في الجولة الثانية لمنافسات النسخة التاسعة من بطولة «أجيال الغد» لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأندية غرب آسيا، والمقامة حالياً بالعاصمة الأردنية عمان.

وينظم البطولة نادي أجيال الغد الرياضي الأردني، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الأردنية، والاتحاد الآسيوي للعبة، بمشاركة أندية تمثل الإمارات، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان.

وافتتح فريق خورفكان مشواره في البطولة أمس بالفوز على فريق سلطنة عمان بنتيجة 65 - 43 في الجولة الأولى على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ويخوض فريق خورفكان للمعاقين يوم غد الجولة الثالثة في الدور التمهيدي أمام الاتحاد البحريني، لضمان بلوغ الدور المقبل من البطولة.

وأكد عبدالله صالح النقبي، رئيس نادي خورفكان للمعاقين، أن النتائج الإيجابية للنادي في البطولة، وقبل ذلك الفوز بلقب الدوري العام لسلة الكراسي المتحركة للمرة الرابعة على التوالي، يجسد القدرات الكبيرة، والإمكانات المميزة للاعبي النادي، آملاً في متابعة مشوار الانتصارات في الجولة الثالثة يوم غد.