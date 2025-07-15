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الرياضة

كيروش مدرباً لمنتخب عمان

كيروش مدرباً لمنتخب عمان
15 يوليو 2025 21:35

 

مسقط (أ ف ب)
سيتولى البرتغالي كارلوش كيروش تدريب منتخب عمان لكرة القدم بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الثلاثاء من دون الإعلان عن مدة العقد.
وقال الاتحاد العماني على حسابه على موقع «إكس» «تعاقد مجلس إدارة الاتحاد مع البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً للمنتخب الوطني، وأسند مهمة مساعد المدرب للوطني حمد العزاني» مشيراً إلى أن خطوة تعيين المدرب البرتغالي تأتي في إطار تعزيز أداء المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.
وأضاف «نُرحب بالمدرب كيروش ونتمنى له التوفيق في مشواره مع الأحمر»، ويخلف كيروش (72 عاماً) في منصبه المدرب الوطني رشيد جابر، وسيشرف كيروش على منتخب عمان في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويملك كيروش خبرة كبيرة على صعيد المنتخبات الوطنية إذ سبق له الإشراف على البرتغال وكولومبيا وايران ومصر وقطر، كما درب ريال مدريد الإسباني وعمل مساعداً للمدرب الشهير الاسكتلندي السير اليكس فيرغوسون في نادي مانشستر يونايتد.
أما أبرز النتائج التي حققها، فكانت قيادة منتخب البرتغال الى إحراز كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً عامي 1989 و1991، وقيادة منتخب مصر الى مركز وصيف بطل كأس الأمم الأفريقية عام 2021، بالإضافة الى فوزه بالكأس السوبر الإسبانية مع ريال مدريد عام 2003. 

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كارلوس كيروش
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