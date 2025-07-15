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الرياضة

بالمر.. استقبال الأبطال في مسقط رأس جده

بالمر.. استقبال الأبطال في مسقط رأس جده
15 يوليو 2025 22:43


لندن (د ب أ)
حظي كول بالمر، لاعب تشيلسي ومنتخب إنجلترا، باستقبال حافل في جزيرة سانت كيتس الكاريبية، مسقط رأس جده، حيث قام بالمر بأول زيارة مع عائلته إلى مسقط رأس جده، ستيري بالمر، وذلك بعد 48 ساعة من وجوده بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة التتويج بكأس العالم لكرة القدم بعد فوز تشيلسي على باريس سان جيرمان في نيويورك، يوم الأحد.
ويفخر بالمر المولود في مدينة مانشستر بأصوله الكاريبية، حيث يرتدي علم سانت كيتس ونيفيس إلى جانب علم إنجلترا، على حذائه تكريماً لجذور عائلته. وأسعدت مبادرة بالمر سكان سانت كيتس ونيفيس، الذين أحبوا بالمر، حيث قلد تلاميذ المدارس في جميع أنحاء الجزيرة، احتفاله بالمر بتسجيل الأهداف.
وكان في استقبال نجم تشيلسي لدى وصوله إلى المطار مساء الاثنين، كل من نائب رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، جيفري هانلي، ووزيرة السياحة مارشا تي هندرسون، وفرقة استعراضية للترحيب به.
قال بالمر «زيارتي إلى سانت كيتس بعد الفوز بكأس العالم للأندية لها شعور مميز للغاية، من هنا بدأ جدي يحب كرة القدم، إنها جزيرة جميلة ومريحة للغاية، أتطلع لاستكشاف الجبال والغابات الممطرة والبحر، وتناول الطعام هناك».
من جانبه، قال تيرانس درو رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس «زيارة كول بالمر إلى الجزيرة إشارة لقوة وفخر أبنائنا في الخارج»، أضاف «حضوره سيلهم الجيل القادم ليؤمن بإمكانية تحقيق النجاح على مستويات عالمية». وأتم «نفخر بعودة بالمر إلى وطنه، ونحن ممتنون كثيراً لالتزامه تجاه شبابنا، وكذلك تطوير الرياضة في اتحادنا».

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