جائزة ليتوانيا الكبرى.. «مفتاح» تتويج «زوارق أبوظبي» ببطولة العالم!

عمرو عبيد (القاهرة)

يخوض فريق أبوظبي للزوارق السريعة منافسات سباق جائزة ليتوانيا الكُبرى، واضعاً نصب عينيه ضرورة تعويض نتائج الجولة الأولى، التي أقيمت مؤخراً في إيطاليا، من أجل الاحتفاظ بلقب «بطل العالم» للعام الثالث على التوالي.

ويشير التاريخ القريب إلى أن «الجائزة الليتوانية» كانت بمثابة «مفتاح» تتويج الفريق ببطولة العالم، خلال أغلب السنوات السابقة، ويسعى «القمزي» ورفاقه للتأكيد على تلك الحقيقة التاريخية، في نُسخة 2025.

وخلال تتويج راشد القمزي بألقابه العالمية الخمسة «القياسية»، كانت نتائجه في جائزة ليتوانيا الكُبرى إيجابية، تقوده مُباشرة, أو تُسهم في حصده بطولة العالم، وفي سنوات 2017 و2019 و2023، كان القمزي على موعد مع تحقيق «العلامة الكاملة» في السباق الليتواني، بحصد 20 نقطة، والفوز بالمركز الأول.

ولم يخرج البطل العالمي الإماراتي خالي الوفاض أبداً من سباق ليتوانيا، في طريق حصوله على بطولة العالم، إذ حلّ في المركز الخامس بنُسختي 2021 و2024، مضيفاً 7 نقاط في كل مرة إلى رصيده التراكمي، الذي مكنه في النهاية من التتويج بطلاً للعالم، وكان قد حصد إجمالاً 81 نقطة في ختام بطولة العالم، خلال العام الماضي، مقابل 75 نقطة في 2023.

ومنذ عام 2017، بحسب الموقع الرسمي لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، فإن نجوم فرق الإمارات المُختلفة دأبوا على تحقيق نتائج جيدة وإيجابية في جائزة ليتوانيا الكُبرى، بداية من صاحب المركز الأول في نُسخة 2017، راشد القمزي، وجمع 20 نقطة، مروراً بمحمد المحيربي الذي أتي في المرتبة الـ17، ضمن العشرين الأوائل، بعدما أكمل 30 لفة في السباق.

وفي بطولة 2018، جمع القمزي 9 نقاط منهياً السباق الليتواني في المركز الرابع، بينما أتى راشد الطاير في المرتبة الـ17 أيضاً، وفاز القمزي بسباق 2019 مُتصدّراً، بينما جاء منصور المنصوري في المركز الـ17 وحصل راشد الطاير على «الـ19»، بعدما أكمل «بطل العالم» 45 لفة في أسرع وقت، مقابل 40 و36 لمواطنيه على الترتيب.

سامي سيليو، نجم فريق الشارقة، كان حاضراً وحده في سباق 2020، حيث جمع 9 نقاط عبر المركز الرابع، بينما حلّ راشد القمزي خامساً في سباق 2021، بـ7 نقاط، وأنهاه منصور المنصوري في المركز الـ15، ولا خلاف على أن نُسخة 2022 كانت رائعة بالنسبة لنجوم الإمارات، حيث فاز بها منصور المنصوري، وحصد 20 نقطة، وأتى سامي سيليو «وصيفاً» بـ15 نقطة، ثم راشد القمزي «رابعاً» بـ9 نقاط.

ثم عاد القمزي للفوز بسباق ليتوانيا في عام 2023، الذي أنهاه المنصوري في المركز الـ18، وفي العام الماضي، نجح «الثُنائي» معاً في الظهور بقائمة «توب 10»، حيث احتل راشد القمزي المركز الخامس جامعاً 7 نقاط، مقابل نقطة واحدة لمنصور المنصوري في المركز العاشر.