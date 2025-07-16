اتحاد الملاكمة السعودي يعلن موعد بيع تذاكر «النزال التاريخي»

الرياض (د ب أ)

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة عن بدء طرح تذاكر النزال التاريخي بين المكسيكي ساؤول «كانيلو» ألفاريز، بطل العالم في الوزن فوق المتوسط، والأميركي تيرينس كروفورد، المتوج في أربعة أوزان مختلفة.

ويمتلك كلا اللاعبين سجلاً حافلاً في مسيرتهما الرياضية، حيث حقق ألفاريز 63 انتصاراً (39 بالضربة القاضية)، خسارتين، تعادلين، في حين حقق كروفورد 41 انتصاراً (31 بالضربة القاضية) من دون خسارة.

ومن المقرر أن يجرى النزال على لقب بطولة العالم الموحدة للوزن فوق المتوسط في ملعب أليجيانت بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، يوم 13 سبتمبر المقبل. ويتم تنظيم هذا النزال المنتظر ضمن «موسم الرياض»، بالشراكة مع رئيس ومدير شركة «يو إف سي» دانا وايت، وشركة «صلة» المتخصصة في إدارة الفعاليات.

وستطرح تذاكر النزال للبيع إلكترونياً بعد غدٍ الجمعة، مع تحديد حد أقصى للشراء يبلغ 8 تذاكر لكل شخص، حسبما أفاد بيان إعلامي تم نشره في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

كما سيتم بث النزال التاريخي عبر منصة نتفليكس بشكل مباشر لمشتركيها في أكثر من 190 دولة حول العالم، دون أي تكلفة إضافية، ليستمتع به أكثر من 300 مليون مشترك عالمياً.

ويأمل ساؤول «كانيلو» ألفاريز، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة، أن يضيف اسم كروفورد إلى قائمة ضحاياه التي تضم أساطير أمثال شين موسلي، جينادي جولوفكين، وميجيل كوتو، لتعزيز إرثه في عالم الملاكمة وتحقيق انتصار جديد في مشواره الضخم.

من جانبه، يتطلع تيرينس كروفورد، القادم من أوماها بولاية نبراسكا، إلى تأكيد مكانته كأفضل ملاكم في العالم دون منازع من خلال التغلب على ألفاريز. في المقابل، حقق كروفورد شهرة عالمية بانتصاراته على أسماء مثل ريكي بيرنز، خوسيه بينافيديز جونيور، أمير خان، شون بورتر، وإيرول سبينس جونيور.

وبعد أن نجح مؤخراً في الصعود إلى وزن 154 باوند، وتحقيق الفوز على الأوزبكي إسرائيل مادريموف، يستعد كروفورد الآن لخوض أكبر اختبار في مسيرته أمام كانيلو.