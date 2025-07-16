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الرياضة

ابن سرور يوجه «تورنادو» إلى «السباق الألماني»

ابن سرور يوجه «تورنادو» إلى «السباق الألماني»
16 يوليو 2025 10:52

عصام السيد (أبوظبي)

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يتطلع «تورنادو أليرت» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور إلى المشاركة في سباق ألماني، حيث من المقرر مشاركته في سباق «جروسر دالماير-بريس» في ميونيخ، حيث أظهر هذا المهر أداءً مميزاً في سباقات الجينيز، والديربي، ورويال أسكوت.
ومحطته التالية هي سباق «جروسر دالماير-برايس»، المعروف أيضاً باسم، سباقا «بايريشس زوخترينن»، وهو سباق من الفئة الأولى يمتد لمسافة ميل وربع، وقد حقق بن سرور نجاحاً سابقاً فيه، حيث فاز به «قطب» عام 2001، وفاز به «بن بطل» عام 2018.
واحتل المهر، الذي يدربه سعيد بن سرور، المركز الرابع في سباق 2000 جينيز في نيوماركت، قبل أن يحقق المركز السادس في الديربي، ثم توجه إلى أسكوت للمشاركة في سباق هامبتون كورت ستيكس من الفئة الثالثة، حيث تراجع إلى مسافة 10 فيرلونج ليحتل المركز الثاني خلف «ترينيتي كوليدج» لإيدان أوبراين.
وقال المدرب سعيد بن سرور عن «تورنادو أليرت»: «إنه في حالة جيدة جداً، لقد تدرب بشكل مميز، الخطة هي إشراكه في سباق في ألمانيا نهاية الشهر، سيُقام السباق يوم 27 من الشهر الجاري في ميونيخ، وهو يمتد لمسافة ميل وربع، وهي مسافته إنه في حالة بدنية ممتازة».

خيول جودلفين
سعيد بن سرور
ألمانيا
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