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الرياضة

جماهير كريستال بالاس تحتج على قرار «الأوروبي»!

جماهير كريستال بالاس تحتج على قرار «الأوروبي»!
16 يوليو 2025 11:06

لندن (د ب أ)

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كريستال بالاس خارج الدوري الأوروبي!

نظم مشجعو نادي كريستال بالاس الإنجليزي احتجاجاً خارج ملعب «سيلهيرست بارك» مساء أمس الثلاثاء احتجاجاً على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بإنزال الفريق للعب ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بدلاً من الدوري الأوروبي.
وسار مئات المشجعين إلى ملعب بالاس حاملين لافتات، كتب على إحداها في المقدمة: «يويفا مفلس أخلاقياً.. ألغوا القرار الآن».
وتأهل كريستال بالاس للعب في النسخة الجديدة لبطولة الدوري الأوروبي، عقب تتويجه المفاجئ في مايو الماضي بكأس الاتحاد الإنجليزي، إثر فوزه على مانشستر سيتي في المباراة النهائية للمسابقة المحلية، ليحصل النادي على أول لقب كبير في تاريخه.
وقرر «يويفا» استبعاد كريستال بالاس من المشاركة في الدوري الأوروبي بسبب تعارض الملكية مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي يشارك أيضاً في البطولة ذاتها، وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد القاري المتعلقة بتعدد ملكية الأندية المشاركة في المسابقة نفسها.
وكان يتعين على كريستال بالاس إثبات أن المالك المشارك الأميركي جون تكستور، وهو أيضاً مالك جزئي في نادي أولمبيك ليون الفرنسي، لا يملك أي سيطرة أو نفوذ على أكثر من نادٍ واحد في ذات البطولة، قبل حلول الموعد النهائي لتقديم هذا الإثبات والذي كان محددا له في الأول من مارس الماضي. وقررت هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة لـ«يويفا» أن رعاية شركة تكستور لكلا الناديين يعني إمكانية مشاركة أحدهما فقط في الدوري الأوروبي، حيث تم اختيار ليون للمشاركة في البطولة في ظل تفوقه في تصنيف الأندية المشاركة بالمسابقة على كريستال بالاس.
ويقوم كريستال بالاس حالياً بتقييم خياراته رداً على ذلك، حيث كشف بأنه بصدد التقدم باستئناف ضد قرار يويفا أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس». ووافق تيكستور على بيع حصته في كريستال بالاس إلى وودي جونسون، مالك نادي نيويورك جيتس، كما تنحى عن رئاسة ليون، لكنه لا يزال شريكاً في ملكيته.
ومن المتوقع أن يحل نوتنجهام فورست بدلاً من كريستال بالاس في الدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز السابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم المنقضي، على الرغم من أن «يويفا» لم يؤكد ذلك بعد.
من ناحيته، أعلن ستيف باريش، رئيس نادي كريستال بالاس، أن إنزال النادي للعب في دوري المؤتمر لانتهاكه قواعد «يويفا» المتعلقة بملكية الأندية المتعددة «يوم سيئ لكرة القدم»، و«ظلم فادح».
ووقع أكثر من 3000 شخص على عريضة تطالب «يويفا» بإعادة النظر في قرار عودة كريستال بالاس للدوري الأوروبي منذ إنشائها يوم الجمعة الماضي.

كريستال بالاس
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
اليويفا
أولمبيك ليون
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