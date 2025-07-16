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الرياضة

الأرجنتيني ألمادا من بوتافوجو إلى أتلتيكو مدريد

الأرجنتيني ألمادا من بوتافوجو إلى أتلتيكو مدريد
16 يوليو 2025 11:07

 

باريس (أ ف ب)
توصل أتلتيكو مدريد إلى اتفاق مع نادي بوتافوجو البرازيلي لضم لاعب الأخير الأرجنتيني الدولي تياجو ألمادا، إلى صفوفه بعد نهاية فترة إعارته الى ليون الفرنسي في 30 يونيو.
وقال نادي العاصمة الإسباني على موقعه الرسمي «اتفق أتلتيكو مدريد وبوتافوجو على انتقال اللاعب الأرجنتيني الدولي تياجو ألمادا البالغ من العمر 24 عاماً، إلى مدريد للخضوع للفحص الطبي، ثم توقيع عقده الرسمي».
تدّرج ألمادا، في صفوف فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، حيث خاض أول مباراة رسمية معه عام 2018 وهو في السابعة عشرة من عمره.
وبعد أن أصبح لاعباً دولياً (10 مباريات دولية، 4 أهداف)، تُوّج لاعب الوسط المهاجم بطلاً للعالم مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس مع المنتخب الأولمبي الأرجنتيني.
اختير كأفضل لاعب صاعد في الدوري الأميركي لكرة القدم عام 2023 في صفوف ناديه أتلانتا، ثم انتقل في صيف 2024 مقابل 19.5 مليون يورو إلى بوتافوجو البرازيلي.
أُعير إلى ليون في يناير الماضي لمدة ستة أشهر. 

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