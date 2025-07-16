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الرياضة

«شباب الجودو» يتدرب مع منتخب أوزبكستان

«شباب الجودو» يتدرب مع منتخب أوزبكستان
16 يوليو 2025 11:30

أبوظبي (الاتحاد)

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منتخب المراحل للجودو يغادر إلى طشقند

يواصل منتخب الجودو للمراحل العمرية، تدريباته اليومية على فترتين من خلال معسكره، الذي انتظم في العاصمة الأوزبكية طشقند، فور وصوله إلى هناك ضمن برنامجه التدريبي، الذي يستمر حتى 30 يوليو الحالي، وذلك ضمن برنامج استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل.
واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد خلال اتصاله برئيس البعثة محمد جاسم أمين السر المساعد، والذي ذكر أن التدريبات اليومية مستمرة بصالة الاتحاد الاوزبكي الرئيسة، بإشراف المدرب جعفر النخلي، وبمشاركة 8 لاعبين، وهم حميد سعيد الشامسي، مسعود محمد المسماري، أنس خماس اليماحي، بطي أحمد الهاشمي، محمد ناصر الغيلاني، صقر العتيبي، محمد سالم الظاهري، وعمر عبد العزير.
وقال إن الاتحاد الأوزبكي للجودو سخر الإمكانات كافة لإنجاح معسكر منتخبنا للمراحل العمرية الشاب، بمشاركة منتخب أوزبكستان للشباب، الذي يتدرب معه باستمرار، والذي يستعد بدوره للعديد من البطولات الدولية، كحال منتخب الإمارات للشباب الذي ينتظره الكثير من المشاركات المحلية على المستوى الفردي للاعبين مع أنديتهم، أو الجماعي مع منتخباتهم الوطنية على المستوى الإقليمي.

الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
أوزبكستان
طشقند
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