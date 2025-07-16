إيقاف مور 4 أعوام بسبب «لحوم ملوثة»



لندن (رويترز)

تلقت لاعبة التنس البريطانية تارا مور، التي جرى تبرئتها في وقت سابق من انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، عقوبة الإيقاف أربعة أعوام، بعد أن أيدت محكمة التحكيم الرياضية الاستئناف الذي قدمته الوكالة الدولية لنزاهة التنس.

وتعرضت مور، المصنفة الأولى سابقاً في بريطانيا في منافسات الزوجي، للإيقاف المؤقت في يونيو 2022 بسبب وجود مادتي ناندرولون وبولدينون المحظورتين في عيناتها.

وقالت مور إنها لم تتناول أي مادة محظورة عن علم طوال مسيرتها الاحترافية، وقضت محكمة مستقلة بأن اللحوم الملوثة التي تناولتها في الأيام التي سبقت سحب العينة كانت مصدر المواد المحظورة.

وغابت مور عن المنافسات طوال 19 شهراً بسبب القضية قبل تبرئتها من تهمة انتهاك قواعد المنشطات، لكن محكمة التحكيم الرياضية أيدت استئناف الوكالة الدولية لنزاهة التنس ضد حكم المحكمة الذي برأ اللاعبة من الخطأ والإهمال فيما يتعلق بمادة ناندرولون.

وقالت محكمة التحكيم في بيان: «بعد مراجعة الأدلة العلمية والقانونية، اعتبر أغلب أعضاء لجنة محكمة التحكيم الرياضية أن اللاعبة لم تنجح في إثبات أن تركيز الناندرولون في العينة كان متوافقاً مع تناولها للحوم ملوثة».

وأضافت: «خلصت اللجنة إلى أن مور فشلت في إثبات أن انتهاك قواعد مكافحة المنشطات لم يكن متعمداً. لذلك تم تأييد الاستئناف المقدم من الوكالة الدولية لنزاهة التنس ضد القرار الصادر عن المحكمة المستقلة».